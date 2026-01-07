  1. Privatkunden
Channing Tatum über «Roofman» «Wir alle treffen falsche Entscheidungen – er wurde zu hart bestraft»

Von Gianluca Izzo und Luna Pauli

7.1.2026

«Roofman» jetzt im Kino: Zu hart bestraft? So denkt Channing Tatum über berüchtigten McDonald's-Räuber

«Roofman» jetzt im Kino: Zu hart bestraft? So denkt Channing Tatum über berüchtigten McDonald’s-Räuber

«Roofman» erzählt die Geschichte des höflichen Kriminellen Jeffrey Manchester, der zahlreiche Fast-Food-Filialen ausraubte. blue News sprach mit dem Schauspielduo Channing Tatum und Kirsten Dunst über die verrückte True-Crime-Story.

01.12.2025

«Roofman» erzählt die Geschichte des höflichen Gauners Jeffrey Manchester, der viele Fast-Food-Filialen ausraubte. blue News sprach mit Channing Tatum und Kirsten Dunst über die verrückte True-Crime-Story.

Von Gianluca Izzo und Luna Pauli

07.01.2026, 17:49

07.01.2026, 18:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Jeffrey Manchester wurde zu Beginn der 2000er-Jahre in den USA als «Roofman» bekannt, weil er in über 40 Fast-Food-Filialen übers Dach eingebrochen ist und diese ausraubte.
  • Der Kinofilm «Roofman» erzählt seine verblüffende wahre Geschichte in Form einer rasanten Action- und Liebeskomödie.
  • blue News sprach mit Hauptdarsteller Channing Tatum und Co-Star Kirsten Dunst über die Hintergründe dieser verrückten True-Crime-Story.
  • «Roofman» läuft ab dem 8. Januar in den blue Cinemas.
Mehr anzeigen

Über 40 Fast-Food-Filialen – darunter viele McDonald’s-Filialen – raubt der berüchtigte, aber stets charmante Jeffrey Manchester Ende der 90er- und Anfang der 2000er-Jahre in den USA aus. Für seine clevere Einbruch-Methode erhält er den Namen «Roofman». Er dringt nachts oder frühmorgens übers Dach in die Burgerläden ein und wartet jeweils auf die Mitarbeitenden der Frühschicht, um diese die Kassen leeren zu lassen. Trotz seiner dreisten Vorgehensweise beschreiben ihn die Angestellten der Fast-Food-Ketten stets als höflich und rücksichtsvoll.

Das Motiv für seine waghalsigen Raubüberfälle ist simpel: Er will endlich genug Geld haben, um seiner Familie zu Weihnachten oder zu Geburtstagen richtig schöne Geschenke zu bescheren.

Im Jahr 2000 wird Jeffrey Manchester in North Carolina von der Polizei gefasst und erhält eine 32- bis 45-jährige Haftstrafe. 2004 gelingt dem gerissenen Ganoven die Flucht aus dem Gefängnis, woraufhin er sich im Lagerraum eines Toys’R’Us verschanzt. Während dieser Zeit lernt er seine neue grosse Liebe Leigh Moore kennen und wird Teil ihrer Community in der Stadt Charlotte. Doch seine wahre Identität kann er nicht ewig vor ihr verbergen …

Mix aus rasanter Actionkomödie und rührender Lovestory

In «Roofman» verfilmt Regisseur Derek Cianfrance («Blue Valentine», «The Place Beyond the Pines») diese unglaubliche True-Crime-Story als Mix aus rasanter Actionkomödie und rührender Lovestory.

Die Hauptrolle des Jeffrey Manchester ist mit Channing Tatum passend besetzt – ein Mann mit Charme, der sowohl clever als auch dämlich wirken kann. An seiner Seite glänzt Kirsten Dunst als Toys’R’Us-Mitarbeiterin Leigh, die sich trotz anfänglicher Skepsis auf Jeffrey einlässt.

blue News traf die beiden Hollywoodstars zum Interview und sprach mit ihnen über die Hintergründe dieser unglaublichen True-Crime-Story.

Austausch mit Häftling Jeffrey Manchester

Channing Tatum hatte die Gelegenheit, sich im Vorfeld mehrmals mit dem echten Jeffrey Manchester auszutauschen. Jeff sitzt voraussichtlich noch bis 2036 im Gefängnis.

Die Kombination aus den Genres funktioniert in «Roofman» leider nur bedingt – das Gleichgewicht zwischen Actionfilm und Liebeskomödie scheint nicht optimal verteilt. Die Liebesgeschichte bremst die zuvor so temporeiche Handlung mit den Einbruch- und Fluchtszenen im Verlauf des Films etwas aus. Liegt wohl auch daran, dass die Romanze nicht so richtig zu verzücken mag – obwohl Channing Tatum und Kirsten Dunst ihre Darstellungen souverän meistern.

«Song Sung Blue» im Kino. Hugh Jackman: «Ich bin wohl einfach ein geborener Entertainer»

«Song Sung Blue» im KinoHugh Jackman: «Ich bin wohl einfach ein geborener Entertainer»

Zudem wirkt die Handlung von «Roofman» zuweilen etwas repetitiv: viele Einbrüche, viele Fluchten, langes Ausharren, Spielen und Verstecken im Toys’R’Us.

Insgesamt sorgt «Roofman» aber dennoch für viel Spass und enthält einige Glanzmomente. Die Erzählung dieser verrückten wahren Geschichte regt von Grund auf zum Staunen an, weil sie kaum zu fassen ist. Die Einbrüche in die McDonald’s-Filialen sorgen für herrlich kuriose Situationen mit den Angestellten. Der Unterschlupf im Toys’R’Us lässt Channing Tatum das Kind in ihm wiederentdecken – ein Riesenvergnügen! Und auch einige der Szenen in Leighs Community haben ihren Reiz. Tatum sitzt unter anderem als Hahn im Korb beim Kaffeekränzchen mit Frauen aller Altersklassen. Wehe, jemand denkt dabei an Magic Mike!

«Roofman» läuft ab dem 8. Januar im Kino.

Kino-Highlights 2025: Die Redaktion hat gewählt – Das sind unsere Lieblingsfilme des Jahres

Kino-Highlights 2025: Die Redaktion hat gewählt – Das sind unsere Lieblingsfilme des Jahres

Ein satirischer Actionthriller, ein bewegendes Gefängnisdrama und zwei herzerwärmende Animationsfilme – unsere Filmredaktion präsentiert ihre Lieblingsfilme des Jahres.

30.12.2025

