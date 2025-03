Tech-Milliardär zeigt sich in Latex – und das Netz dreht durch

Mark Zuckerbergs Geburtstagsständchen geht viral Mark Zuckerberg sorgt mit seinem Geburtstagsständchen für seine Frau zum 40. für belustigte Kommentare im Netz. 03.03.2025

Mark Zuckerberg sorgt mit einem kuriosen Geburtstagsständchen für Lacher: Im engen blauen Latex-Anzug singt der Meta-Chef für seine Frau zum 40. Geburtstag – und das Netz feiert den schrägen Auftritt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Tech-Guru Mark Zuckerberg überraschte seine Frau Priscilla Chan zu ihrem 40. Geburtstag mit einer Elvis-inspirierten Performance in einem glitzernden blauen Latex-Jumpsuit.

Vor den versammelten Gästen zeigte sich der Meta-CEO als unerwartet talentierter Entertainer und sang den Song «Beautiful Thing» von Benson Boone.

Das Video seiner Show verbreitet sich rasant im Netz und sorgt für amüsierte Reaktionen. Mehr anzeigen

Zum 40. Geburtstag seiner Ehefrau Priscilla Chan hat sich Mark Zuckerberg etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Der Meta-CEO schlüpfte im Stile eines Elvis Presley in einen glitzernd blauen Jumpsuit und präsentierte sich auf der grossen Geburtstagsfeier als Entertainer.

Vor den versammelten Gästen zeigte der Tech-Milliardär seine Entertainer-Qualitäten – und sorgte mit seiner Performance für erstaunte Gesichter.

Zum geposteten Video schreibt Zuckerberg: «Your wife only turns 40 once! Shoutout to @bensonboone for the jumpsuit and new single». Auf Deutsch: «Deine Frau wird nur einmal 40! Ein grosses Dankeschön an @bensonboone für den Jumpsuit und die neue Single.»

Benson Boone ist der Autor des Songs «Beautiful Thing»: Der Hit stand 58 Wochen auf Platz eins der Schweizer Hitparade.

Derweil geht das Geburtstagsständchen viral und sorgt im Internet für lustige Kommentare.

