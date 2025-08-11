Colin Farrell erhält den Golden Icon Award. (Archivfoto) Richard Shotwell/AP/dpa

Das Zurich Film Festival ehrt den oscarnominierten Schauspieler Colin Farrell mit dem Golden Icon Award. Er kommt Ende September persönlich nach Zürich, stellt seinen neuen Film vor und gibt eine Masterclass.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Das Zurich Film Festival (ZFF) verleiht in diesem Jahr den Golden Icon Award an den irischen Schauspieler Colin Farrell. Der 49-Jährige wird am 27. September 2025 in Zürich persönlich auf dem grünen Teppich erwartet, um die Auszeichnung entgegenzunehmen und seinen neuen Film «Ballad of a Small Player» in einer Galapremiere vorzustellen. Begleitet wird er von Regisseur Edward Berger, der für «Im Westen nichts Neues» 2023 einen Oscar erhielt. Am Tag nach der Preisverleihung gibt Farrell zudem eine Masterclass für Festivalbesucher.

Farrell gilt als einer der wandlungsfähigsten Charakterdarsteller seiner Generation. Er war in Hollywood-Produktionen wie «Minority Report», «Miami Vice» oder «The Batman» zu sehen, brillierte aber auch in Arthouse-Erfolgen wie «The Lobster» oder «The Killing of a Sacred Deer». Für seine Rolle im Drama «The Banshees of Inisherin» erhielt er 2023 einen Golden Globe, eine Oscar-Nominierung und den Darstellerpreis in Venedig. ZFF-Direktor Christian Jungen lobt Farrells «Temperament, Charisma und Vielseitigkeit» – ob als Bösewicht, romantischer Held oder skurriler Außenseiter.

Prominente Ausgezeichnete

Der neue Film «Ballad of a Small Player» basiert auf dem Roman von Lawrence Osborne und erzählt die Geschichte eines Hochstaplers, der in Macau vor seiner Vergangenheit flieht. Dort begegnet er einer Figur, die ihm möglicherweise zur Rettung verhilft. Jungen beschreibt Farrells Leistung in der Tragikomödie als «mitreissend» und «preiswürdig». Das Werk könnte ihm, so die Hoffnung, eine weitere Oscar-Nominierung einbringen.

Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern des Golden Icon Awards gehören Hollywood-Grössen wie Kate Winslet, Cate Blanchett, Hugh Jackman und Jessica Chastain. Für Farrell ist es der erste Besuch in Zürich. Er freue sich darauf, die Stadt kennenzulernen, guten Kaffee zu trinken und das Zürcher Leben zu erleben, wie er in einer Mitteilung erklärt.

Die 21. Ausgabe des Zurich Film Festivals findet vom 25. September bis 5. Oktober 2025 statt. Neben internationalen Premieren legt das ZFF besonderen Wert auf Begegnungen zwischen Publikum und Filmschaffenden – ein Rahmen, der Colin Farrells Auftritt in Zürich zu einem der diesjährigen Höhepunkte machen dürfte.