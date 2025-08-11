  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Golden Icon Award Zürich feiert irischen Hollywood-Star Colin Farrell

Sven Ziegler

11.8.2025

Colin Farrell  erhält den Golden Icon Award. (Archivfoto)
Colin Farrell  erhält den Golden Icon Award. (Archivfoto)
Richard Shotwell/AP/dpa

Das Zurich Film Festival ehrt den oscarnominierten Schauspieler Colin Farrell mit dem Golden Icon Award. Er kommt Ende September persönlich nach Zürich, stellt seinen neuen Film vor und gibt eine Masterclass.

Redaktion blue News

11.08.2025, 07:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Colin Farrell erhält am 27. September am ZFF den Golden Icon Award und präsentiert «Ballad of a Small Player».
  • Der irische Schauspieler ist für seine Vielseitigkeit bekannt – vom Blockbuster bis zum Arthouse-Kino.
  • Neben der Preisverleihung gibt er eine Masterclass und wird von Regisseur Edward Berger begleitet.
Mehr anzeigen

Das Zurich Film Festival (ZFF) verleiht in diesem Jahr den Golden Icon Award an den irischen Schauspieler Colin Farrell. Der 49-Jährige wird am 27. September 2025 in Zürich persönlich auf dem grünen Teppich erwartet, um die Auszeichnung entgegenzunehmen und seinen neuen Film «Ballad of a Small Player» in einer Galapremiere vorzustellen. Begleitet wird er von Regisseur Edward Berger, der für «Im Westen nichts Neues» 2023 einen Oscar erhielt. Am Tag nach der Preisverleihung gibt Farrell zudem eine Masterclass für Festivalbesucher.

Farrell gilt als einer der wandlungsfähigsten Charakterdarsteller seiner Generation. Er war in Hollywood-Produktionen wie «Minority Report», «Miami Vice» oder «The Batman» zu sehen, brillierte aber auch in Arthouse-Erfolgen wie «The Lobster» oder «The Killing of a Sacred Deer». Für seine Rolle im Drama «The Banshees of Inisherin» erhielt er 2023 einen Golden Globe, eine Oscar-Nominierung und den Darstellerpreis in Venedig. ZFF-Direktor Christian Jungen lobt Farrells «Temperament, Charisma und Vielseitigkeit» – ob als Bösewicht, romantischer Held oder skurriler Außenseiter.

Prominente Ausgezeichnete

Der neue Film «Ballad of a Small Player» basiert auf dem Roman von Lawrence Osborne und erzählt die Geschichte eines Hochstaplers, der in Macau vor seiner Vergangenheit flieht. Dort begegnet er einer Figur, die ihm möglicherweise zur Rettung verhilft. Jungen beschreibt Farrells Leistung in der Tragikomödie als «mitreissend» und «preiswürdig». Das Werk könnte ihm, so die Hoffnung, eine weitere Oscar-Nominierung einbringen.

Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern des Golden Icon Awards gehören Hollywood-Grössen wie Kate Winslet, Cate Blanchett, Hugh Jackman und Jessica Chastain. Für Farrell ist es der erste Besuch in Zürich. Er freue sich darauf, die Stadt kennenzulernen, guten Kaffee zu trinken und das Zürcher Leben zu erleben, wie er in einer Mitteilung erklärt.

Die 21. Ausgabe des Zurich Film Festivals findet vom 25. September bis 5. Oktober 2025 statt. Neben internationalen Premieren legt das ZFF besonderen Wert auf Begegnungen zwischen Publikum und Filmschaffenden – ein Rahmen, der Colin Farrells Auftritt in Zürich zu einem der diesjährigen Höhepunkte machen dürfte.

Alicia Vikander am ZFF: «Ich war schwanger – und testete angehende Eltern auf Eignung»

Alicia Vikander am ZFF: «Ich war schwanger – und testete angehende Eltern auf Eignung»

Die oscarprämierte schwedische Schauspielerin Alicia Vikander präsentiert ihren neuen Film «The Assessment». blue News hat mir ihr auf dem grünen Teppich gesprochen.

09.10.2024

Mehr Entertainment

Goldener Leopard für Jackie Chan. «Heute bin ich 71, und kann noch immer kämpfen»

Goldener Leopard für Jackie Chan«Heute bin ich 71, und kann noch immer kämpfen»

Gewalt, Flucht, Verrat. Die dunkle Vergangenheit von Schlagerstar Michelle

Gewalt, Flucht, VerratDie dunkle Vergangenheit von Schlagerstar Michelle

Gewaltvorwürfe adieu. Brad Pitt ist zurück – ist der Skandal damit vergessen?

Gewaltvorwürfe adieuBrad Pitt ist zurück – ist der Skandal damit vergessen?

Meistgelesen

Trump feiert «monumentalen Sieg» – doch ein Schlupfloch lässt ihn stolpern
«Die wenigen Lehrstellen sind für unsere Branche problematisch»
Nvidia und AMD müssen China-Umsätze mit Trump-Regierung teilen +++ Bessent: USA erwarten Zolldeals «bis Ende Oktober»
Wäsche bei 40 Grad waschen soll schlecht sein – Experte klärt auf
Prinzessin Kate verliert überraschend royale Krone