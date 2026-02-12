«Ich mache, was mir gefällt»: Zürich hat jetzt eine Fashion Week – das sind die aufregendsten Gäste-Looks Neben dem Laufsteg sorgten die Gäste am Eröffnungsabend der «Zurich Fashion Week» für mindestens genauso viel Glamour. blue News zeigt die spannendsten Outfits im Video. 12.02.2026

Neben dem Laufsteg sorgten die Gäste am Eröffnungsabend der «Zurich Fashion Week» für mindestens genauso viel Glamour. blue News zeigt die spannendsten Outfits im Video.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Mittwoch wurde die erste Ausgabe der Zurich Fashion Week mit 800 Gästen im Kongresshaus eröffnet.

blue News hat die aufregendsten Gäste-Styles im Video festgehalten.

Die Zurich Fashion Week findet noch bis zum 15. Februar statt. Mehr anzeigen

Seit Mittwoch hat Zürich nun eine Fashion Week – und setzt damit ein starkes Zeichen für die Relevanz der Schweizer Mode. Den Auftakt machten zwei Designer der Kunst- und Designhochschule Genf, die die Zuschauer mit völlig unterschiedlichen Kollektionen die Energie junger Designer spüren liessen.

Während Mode-Enthusiasten bereits gespannt auf die nächsten Shows blicken, die bis zum 15. Februar stattfinden, mischte sich blue News unter die Gäste, um die aufregendsten Outfits im Video festzuhalten. Denn Mode findet nicht nur auf dem Laufsteg statt – sondern auch daneben. Wer trägt was? Und vor allem: Wer steckt hinter den Styles?

Streetstyles aus Paris: