  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Ich mache, was mir gefällt» Zürich hat jetzt eine Fashion Week – das sind die aufregendsten Gäste-Looks

Marjorie Kublun

12.2.2026

«Ich mache, was mir gefällt»: Zürich hat jetzt eine Fashion Week – das sind die aufregendsten Gäste-Looks

«Ich mache, was mir gefällt»: Zürich hat jetzt eine Fashion Week – das sind die aufregendsten Gäste-Looks

Neben dem Laufsteg sorgten die Gäste am Eröffnungsabend der «Zurich Fashion Week» für mindestens genauso viel Glamour. blue News zeigt die spannendsten Outfits im Video.

12.02.2026

Neben dem Laufsteg sorgten die Gäste am Eröffnungsabend der «Zurich Fashion Week» für mindestens genauso viel Glamour. blue News zeigt die spannendsten Outfits im Video.

,

Marjorie Kublun, Fabienne Berner

12.02.2026, 18:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Mittwoch wurde die erste Ausgabe der Zurich Fashion Week mit 800 Gästen im Kongresshaus eröffnet.
  • blue News hat die aufregendsten Gäste-Styles im Video festgehalten.
  • Die Zurich Fashion Week findet noch bis zum 15. Februar statt.
Mehr anzeigen

Seit Mittwoch hat Zürich nun eine Fashion Week – und setzt damit ein starkes Zeichen für die Relevanz der Schweizer Mode. Den Auftakt machten zwei Designer der Kunst- und Designhochschule Genf, die die Zuschauer mit völlig unterschiedlichen Kollektionen die Energie junger Designer spüren liessen.

Während Mode-Enthusiasten bereits gespannt auf die nächsten Shows blicken, die bis zum 15. Februar stattfinden, mischte sich blue News unter die Gäste, um die aufregendsten Outfits im Video festzuhalten. Denn Mode findet nicht nur auf dem Laufsteg statt – sondern auch daneben. Wer trägt was? Und vor allem: Wer steckt hinter den Styles?

Streetstyles aus Paris:

Paris Haute Couture Week: «Ich gebe im Monat viel zu viel Geld für Mode aus»

Paris Haute Couture Week: «Ich gebe im Monat viel zu viel Geld für Mode aus»

Anlässlich der Haute Couture Week in Paris hat sich blue News unter die Fotograf*innen gemischt, um die Streetstyles genau unter die Lupe zu nehmen – und die Persönlichkeiten hinter den Looks kennenzulernen.

22.07.2025

Meistgelesen

Kreditkarten-Betrügerin Simon holt zweimal Gold: «Es ist niemand freundlich zu mir»
Jetzt spricht Gisèle Pelicot über ihr Martyrium
Jessica Moretti: «Es gab nie Evakuierungsübungen» +++ Jacques Moretti wehrt sich: «Wir sind keine Mafia»
Das sind die Gegner der Schweizer Nati in der Nations League
Lötschental von der Aussenwelt abgeschnitten

Mehr Fashion Artikel

Spitzen und Puffärmel. Warum die Mode aus «Bridgerton» so verführerisch ist – wir ihr aber widerstehen sollten

Spitzen und PuffärmelWarum die Mode aus «Bridgerton» so verführerisch ist – wir ihr aber widerstehen sollten

blue News in Paris. Schweizerin glaubt das Zeug zur Topdesignerin zu haben

blue News in ParisSchweizerin glaubt das Zeug zur Topdesignerin zu haben

Enge Kleider, schwindelerregende Dekolletés. Liz Hurley ändert mit 60 Jahren ... nichts

Enge Kleider, schwindelerregende DekolletésLiz Hurley ändert mit 60 Jahren ... nichts