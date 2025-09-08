  1. Privatkunden
Zamboni und Glauser sprechen Klartext Zürich will Mode-Metropole spielen – klappt’s diesmal wirklich?

Von Marjorie Kublun und Ala-Eddine Cheurfa

8.9.2025

Nächster Halt: Zürich. 2026 startet die Limmatstadt ihre eigene Fashion Week – ein mutiger Schritt auf den internationalen Laufsteg. Aber braucht die Schweiz diesen Mode-Hype wirklich, oder ist es nur ein Versuch, mitzuspielen? blue News war beim Pre-Event dabei und hat nachgehakt.

Zürich will Mode-Metropole spielen – klappt’s diesmal wirklich?

Zürich will Mode-Metropole spielen – klappt’s diesmal wirklich?

Nächster Halt: Zürich. 2026 startet die Limmatstadt ihre eigene Fashion Week – ein mutiger Schritt auf den internationalen Laufsteg. Aber braucht die Schweiz diesen Mode-Hype wirklich, oder ist es nur ein Versuch, mitzuspielen? Blue News war beim Pre

04.09.2025

Von Marjorie Kublun und Ala-Eddine Cheurfa

08.09.2025, 20:41

Raffinesse, Geld, gute Adressen – eigentlich bringt Zürich vieles mit, was eine Modemetropole braucht. Nur: Jede Fashion-Week-Idee ist bislang schneller im Zürichsee untergegangen, als man «Front Row» sagen konnte. Diesmal soll es anders werden. Tamy Glauser, Präsidentin Verein ZFW, gibt sich überzeugt: «Warum keine Fashion Week in Zürich? Das ist, als würde ich fragen: Braucht Zürich Kunst?»

Geheime Show mitten in der Stadt

Die Kulisse für den Auftakt ist vielversprechend: Das Zürcher Trammuseum mit Retro-Industrie-Charme wird zum Apero-Hotspot. Zwischen alten Trams und Blitzlichtern entstehen die ersten Fashion-Fotos. Doch die eigentliche Show bleibt geheim – bis kurz nach Mitternacht ein Tram mit der Aufschrift «Zurich Fashion Week» vorfährt, gefolgt von einem zweiten. Rund 400 Gäste werden zum Hauptbahnhof chauffiert, wo sich die grosse Bühne endlich öffnet.

Designer Apolline Emery eröffnet mit einer Kollektion im Old-Money-Stil – Seide trifft Leinen und sogar Frottee. Es folgen Ombre Genderless Clothing, SLVA, Alan Amato und Modeco. Gegen 01:00 Uhr ist die Müdigkeit wie weggeblasen, die Nacht gehört der Mode.

Fest steht: Für die Wow-Locations haben die Organisatoren schon mal ein Händchen. Ob Zürich aber auch modisch den Anschluss schafft? Vielleicht ist der Zug diesmal noch nicht abgefahren. An Schweizer Fashion-Savoir Faire mangelt es jedenfalls nicht.

blue News hat mit Tamy Glauser, Designer Yannik Zamboni und Model Priscila Guedes gesprochen – die Interviews sind im obigen Video zu sehen.

blue News in Paris: Schweizerin glaubt das Zeug zur Topdesignerin zu haben

blue News in Paris: Schweizerin glaubt das Zeug zur Topdesignerin zu haben

Wenn eine aufstrebende Schweizer Designerin zur Paris Haute Couture Week reist, um ihre Marke Pardessus19 zu präsentieren, darf blue News diesen Startschuss natürlich nicht verpassen.

26.08.2025

