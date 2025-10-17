Bereits zum dritten Mal werden dieses Jahr an der Frankfurter Buchmesse die TikTok Book Awards vergeben. Keystone

Was gute Literatur ist, bestimmen längst nicht mehr nur Kritiker*innen. Auf TikTok entscheiden Klickzahlen über Bestseller und Preise – mit Folgen für Verlage, Autor*innen und die Frage, was als preiswürdige Literatur gilt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An der Frankfurter Buchmesse erhalten die TikTok Book Awards immer mehr Aufmerksamkeit.

Auf BookTok dominieren populäre Genres wie Romance und Fantasy. Bücher werden dort durch emotionale Leserreaktionen erfolgreich, obwohl sie von der klassischen Kritik teils scharf abgelehnt werden.

TikTok beeinflusst den Buchmarkt zunehmend: Eigene Bestsellerlisten, Verlagsstrategien und Preise zeigen, dass virale Sichtbarkeit manchmal entscheidender ist als literarische Qualität. Mehr anzeigen

Die Zürcherin Dorothee Elmiger hat an der Frankfurter Buchmesse den Deutschen Buchpreis gewonnen. Ihr Roman «Die Holländerinnen» sei ein «faszinierender Trip ins Herz der Finsternis», lobte die Jury. Der Deutsche Buchpreis markiert traditionell den Auftakt der Buchmesse – doch er ist längst nicht die einzige Auszeichnung, über die in Frankfurt gesprochen wird. Zum Abschluss der Messe werden nämlich noch die TikTok Book Awards verliehen – ein Preis aus einer ganz anderen Sphäre des Literaturbetriebs.

Die Bücher, die hier prämiert werden, tauchen selten im Feuilleton auf – dafür umso häufiger auf BookTok. Das ist die Nische auf TikTok, in der Bücher rezensiert, präsentiert und empfohlen werden.

Eine kurze, nicht-repräsentative Stichprobe: Bei einer TikTok-Suche nach Elmigers «Die Holländerinnen» erscheint genau ein Video mit einer Besprechung des Romans – danach folgt ein Clip, in dem ein Mann von einem Date mit einer Holländerin erzählt. Die Ergebnisse können natürlich je nach Algorithmus variieren, aber die Tendenz bleibt.

Was auf TikTok vielmehr stattfindet, sind New-Adult-, Romance- und Fantasy-Bücher. In solchen Büchern geht es ums Erwachsenwerden, um ferne Welten, Liebe und sehr oft auch um Sex.

Da ist zum Beispiel der Roman «Icebreaker» von der britischen Autorin Hannah Grace, der auch für einen TikTok Book Award nominiert ist. Der Plot dieses Romans lässt sich schlecht beschreiben, weil so viel gar nicht passiert. Ausser, dass sich eine Eiskunstläuferin und ein Eishockeyspieler verlieben und sehr oft sehr explizit beschriebenen Sex haben.

«Grauenvoll und brutales Buch»

Schaut man sich auf TikTok «Icebreaker»-Rezensionen an, heisst es da Dinge wie: «Dieses Buch hat mich alles fühlen lassen» und «Ich habe dieses Buch verschlungen». Im Gegensatz zu klassischer Literaturkritik, die oft analytisch und theoretisch ist, dreht es sich auf BookTok mehr darum, wie sich Leser*innen beim Lesen fühlen und wie fest sie ein Buch fesselt.

Beim Weiterscrollen stösst man irgendwann auf ein Video der «Zeit», indem ein Literaturkritiker der deutschen Zeitung «Icebreaker» bewertet. Es sei das schlechteste Buch, das er je gelesen hat. «Grauenvoll und brutal», beschreibt er es. «Selbst auf YouPorn sind die Dialoge liebevoller gestaltet und realistischer als hier.»

@zeit Dieses Buch ist gefährlich! 😱📖 ZEIT-Literaturkritiker Volker Weidermann hat es auf jeden Fall nicht gefallen. Hannah Graces Roman "Icebreaker" ist für ihn das schlechteste Buch, das er je gelesen hat. Er sagt, es gebe keine Storyline, sondern es gehe die ganze Zeit nur um Sex. Dabei wirke es wie von einer KI geschrieben. Auch der rosa Look und die Vermarktung für Teenager gehen für ihn in eine völlig falsche Richtung! Hast du "Icebreaker" gelesen? Und wenn ja, wie hat es dir gefallen? #booktok #icebreaker #hannahgrace #booktokgermany #booktokdeutsch #lesen ♬ Originalton - DIE ZEIT

Hannah Grace ist übrigens ein Pseudonym. Der richtige Name der Autorin ist nicht bekannt, ein Foto von ihr gibt es ebenfalls nicht. «Icebreaker» hat sie im August 2022 im Selbstverlag veröffentlicht, dank TikTok wurde es erfolgreich. Darin zeigt sich gleich auch, was für eine Möglichkeit BookTok für Autor*innen sein kann. Es braucht nicht mehr riesige Marketingmassnahmen, um ein Buch zum Bestseller zu machen, ein gutes TikTok-Video reicht.

Es ist nicht überraschend, dass deswegen auch Verlage auf BookTok aufspringen. Laut dem DTV-Verlag, der die deutsche Übersetzung von «Fourth Wing» – einer auf BookTok sehr beliebten Buchreihe – herausgibt, seien Bücher, die auf TikTok besprochen werden, absolute Longseller. Und junge Menschen dadurch eine kaufstarke Zielgruppe, die schnell und viel liest.

In Deutschland hat eine Umfrage der Marktforschungsfirma GfK ergeben: 16- bis 19-jährige Leser*innen haben im Jahr 2023 32 Prozent mehr Geld für Bücher ausgegeben als noch 2019. 38 Prozent von ihnen gaben an, beim Buchkauf von den sozialen Medien beeinflusst zu werden.

BookTok hat sogar eine eigene Bestsellerliste

Der Verlag Kiepenheuer & Witsch hat im Juli mit Kiwi Space eine neue Verlagsmarke gestartet, die sich gezielt an junge Menschen richtet und mit unter anderem Romance- und Romantasy-Büchern (eine Mischung zwischen Romance und Fantasy), genau solche Bücher herausgibt, die auf TikTok funktionieren.

Seit April 2023 gibt das Unternehmen Media Control, das auch die Spiegel-Bestsellerliste zusammenträgt, zusammen mit TikTok eine Bestsellerliste mit den 20 erfolgreichsten BookTok-Titeln in Deutschland, Österreich und der Schweiz raus.

Die Liste basiert auf «Verkaufszahlen sowie internen Daten und Analysen von TikTok», wie es in der offiziellen Ankündigung der Liste heisst. Welche Daten von TikTok genau erhoben werden und wie diese gewertet werden, ist unklar. Eine entsprechende Anfrage von blue News hat Media Control nicht beantwortet.

Ein Buch, das es in der BookTok-Bestsellerliste in die oberen Ränge schafft, dessen Verkäufe liegen im oberen fünfstelligen Bereich, verriet die Geschäftsführerin von Media Control in einem Interview im Jahr 2023.

«Icebreaker» stand von Januar bis April 2025 auf der Liste und schaffte es so, für den TikTok Book Award als Bestseller des Jahres nominiert zu sein. Diese Auszeichnung wird auf Grundlage der Bestsellerliste vergeben.

Preisgeld von 2500 Euro

Die TikTok Book Awards werden in diesem Jahr bereits zum dritten Mal vergeben und zeichnen Bücher, Autor*innen und Verlage aus, die auf der Plattform besonders sichtbar waren. Erstmals gibt es dieses Jahr von der Verleihung sogar eine Liveübertragung direkt auf TikTok.

Neben dem Bestseller des Jahres wird der Preis auch noch in den Kategorien Autor*in, Creator*in, Verlag, Buchhandlung oder Bibliothek, und Verfilmung des Jahres vergeben. In diesen Kategorien gibts jeweils eine Longlist mit jeweils zehn Nominierten, die von TikTok selbst bestimmt wird. Jede Kategorie ist dann einem Jurymitglied zugeordnet, das die Longlist auf eine Shortlist von vier Nominierten reduziert. Schlussendlich entscheidet ein Publikumsvoting über die Gewinner*innen, die je ein Preisgeld von 2500 Euro erhalten.

TikTok wählt die Longlist anhand «einer Kombination aus quantitativen und qualitativen Analysen aus», wie TikTok auf Anfrage mitteilt. Darauf würden sich auch die Jurymitglieder (neben ihrer eigenen Einschätzung) bei der Auswahl der Shortlist stützen. Wie genau diese Analysen aussehen, bleibt allerdings offen.

Was ist gute Literatur? TikTok hat eine eigene Antwort

Es lässt sich nicht leugnen, dass TikTok damit immer mehr Einfluss im Literaturbetrieb gewinnt – und dass Erfolg in den sozialen Medien zunehmend zum Massstab für Erfolg im Buchhandel wird.

Das bringt neue Möglichkeiten, stellt aber auch Fragen: Was passiert, wenn ein Unternehmen wie TikTok Kriterien für preiswürdige Literatur vorgibt? Welchen Raum lässt das noch für die kritische Auseinandersetzung mit literarischer Qualität?

BookTok wird wohl nie eine Antwort auf die Frage liefern, was gute Literatur ausmacht. Vielleicht stellt es die Frage einfach anders: Gute Literatur ist, was viele Menschen gerne lesen – oder worüber sie Videos machen. Und das reicht wohl schon, um die Literaturbranche etwas aufzumischen.

Mehr aus dem Ressort