Richard Gere ist Stargast am Zurich Film Festival

Richard Gere ist zu Gast in Zürich. Der US-Schauspieler nimmt sich am Dienstag auf dem Grünen Teppich des Zurich Film Festivals viel Zeit für seine Fans. Im Gepäck hatte Gere die Dalai-Lama-Dokumentation «Wisdom of Paradise», die er mitproduzierte. Auch für Gere selber war es an diesem Abend eine Weltpremiere. Er habe die fertige Version noch gar nicht gesehen, sagte er. Sie sei erst vor wenigen Tagen fertig geworden.

08.10.2024