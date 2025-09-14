  1. Privatkunden
«Bauer, ledig, sucht»-Paar 2024 Zurück zum Ex – hat Michael bei Bäuerin Andrea die zweite Chance gepackt?

Von Carlotta Henggeler und Luna Pauli

14.9.2025

Andrea hat ihrem Ex Michael bei «Bauer, ledig, sucht» 2024 eine zweite Chance gewährt. Im Gespräch mit blue News packt sie aus: Hat es geklappt – und würde sie heute alles wieder so machen?

08.09.2025

Von Carlotta Henggeler und Luna Pauli

14.09.2025, 16:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Pferdebäuerin Andrea aus Solothurn gab ihrem Ex Michael bei «Bauer, ledig, sucht» in der 20. Staffel eine zweite Chance. Die Beziehung war ein Auf und Ab. 
  • Zurück zum Ex? Dass Andrea ihrem Ex-Partner Michael eine zweite Chance gegeben hat, sorgt für Diskussionen.
  • Was ist aus der Liebe zwischen Michael und Andrea geworden? blue News hat die Pferdebäuerin getroffen.
Mehr anzeigen

Zackig flitzt Andrea mit dem E-Bike zum Interview mit blue News auf den Bauernhof ausserhalb von Solothurn: Weil sie heute schnell unterwegs ist, hat Andrea ihre geliebten Mops-Hunde in der neuen Wohnung in Solothurn gelassen.

Seit ihrer Teilnahme bei «Bauer, ledig, sucht» 2024 hat sich im Leben der Pferdebäuerin viel verändert: Die On-off-Beziehung mit Michael aus München ist endgültig vorbei – und ihr idyllischer Bauernhof steht zum Verkauf.

Neuorientierung nach Schicksalsschlag. Erstes «Bauer, ledig, sucht»-Ehepaar: «Jetzt ist Zeit für unsere Träume»

Neuorientierung nach SchicksalsschlagErstes «Bauer, ledig, sucht»-Ehepaar: «Jetzt ist Zeit für unsere Träume»

Ein Blick zurück: In der 20. Staffel von «Bauer, ledig, sucht» gab Andrea ihrem Ex-Partner Michael aus München eine zweite Chance. Moderator Marco Fritsche zeigte sich schon bei der Übergabe von Michaels Liebesbrief skeptisch. Zurück zum Ex? Meist keine gute Idee.

Bäuerin Andrea: «Marco Fritsche hatte nicht unrecht»

Beim Besuch von blue News meint Pferdenärrin Andrea rückblickend zur verpassten Liebeschance: «Marco hatte nicht unrecht.»

Warum die Liebe zu Michael nicht gehalten hat – und wie es Andrea heute geht, das erfährst du im Video oben.

Erstes Ehepaar bei «Bauer, ledig, sucht»/Bea und Fredy Minder treten kürzer: «Jetzt ist Zeit für unsere Träume»

Erstes Ehepaar bei «Bauer, ledig, sucht»/Bea und Fredy Minder treten kürzer: «Jetzt ist Zeit für unsere Träume»

Bea und Fredy Minder aus dem Thurghau sind das erste «Bauer, ledig, sucht»-Ehepaar. Nach einem Schicksalsschlag fahren sie den Hof herunter und haben mehr Zeit für sich und neue Ideen.

04.09.2025

