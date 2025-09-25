  1. Privatkunden
Hämische Kommentare Zuschauer irritiert Detail beim «HeidiFest» - Sender-Erklärung sorgt für Spott

Sven Ziegler

25.9.2025

Heidi Klum (Mitte) feierte in München das «HeidiFest» - Ehemann Tom Kaulitz und Mama Erna durften nicht fehlen.
Heidi Klum (Mitte) feierte in München das «HeidiFest» - Ehemann Tom Kaulitz und Mama Erna durften nicht fehlen.
ProSieben

Heidi Klum hat mit zahlreichen Stars im Münchner Hofbräuhaus eine rauschende Wiesn-Party gefeiert - «live» übertragen bei ProSieben. So lautete zumindest eine Bildschirmeinblendung.

Teleschau

25.09.2025, 10:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Heidi Klum lud zur Pre-Wiesn-Party ins Münchner Hofbräuhaus mit zahlreichen Stars.
  • ProSieben blendete «Live» ein, obwohl die Show offenbar aufgezeichnet war.
  • Fans reagierten teils begeistert, teils mit Spott auf das erste «HeidiFest».
Mehr anzeigen

Heidi Klum hat mit zahlreichen Stars im Münchner Hofbräuhaus eine rauschende Wiesn-Party gefeiert - «live» übertragen bei ProSieben. So lautete zumindest eine Bildschirmeinblendung, an der jedoch viele Zuschauerinnen und Zuschauer berechtigte Zweifel hegten.

Beim Fass-Anstich im Münchner Hofbräuhaus stand Heidi Klum kurz pikiert in der Bierdusche. Aber auch das gehört dazu zu einer rauschenden Pre-Wiesn-Party, die sich Heidi Klum kurz vor Beginn des Oktoberfests am Donnerstagabend vorgenommen hatte. Roberto Blanco, Jürgen Drews, Marianne und Michael und zahlreiche weitere Stars aus Musik und Showgeschäft folgten der Einladung der GNTM-Chefin in die bayerische Landeshauptstadt.

Das «HeidiFest» hatte ProSieben vorab als Live-Show beworben - und so wurde die Sendung ab 20.15 Uhr auch durch eine Bildschirmeinblendung ausgewiesen. Es dauerte jedoch nicht lange, bis die ersten Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine Diskrepanz zwischen dem aus München gesendeten Fernsehbild und dem Blick aus dem Fenster bemerkten. «Es ist jetzt bei mir 20.42 Uhr, ProSieben hat ‹Live› eingeblendet. Komisch dass es bei mir draussen dunkel ist und in München noch hell», schrieb ein irritierter Fan bei Facebook. Damit war er nicht der Einzige.

Zuschauer-Häme: «Ah, dann ist ja bei euch alles ‹live›»

«In München ist es um 20/21 Uhr also noch hell draussen? Interessant. So live kann die Show nicht sein», bemerkte noch jemand. So auch dieser User: «Das kann doch nie und nimmer live sein! 20.30 Uhr ist es überall dunkel und da schauen die Leute im Hellen durch die Fenster!» - «Wieso wird fett ‹Live› eingeblendet, wenn es doch nur eine Aufzeichnung ist?», beschwerte sich ein weiterer Zuschauer.

Auf seinem offiziellen Facebook-Account blieb ProSieben die Antwort auf den Einwand nicht schuldig. «Es ist Live on tape», schrieb der Sender. «Heisst: echt passiert, nur mit kleiner Zeitverschiebung. Kein Trick!» Wirklich überzeugend klang die Erklärung für einige User jedoch nicht. «Ah, dann ist ja bei euch alles ‹live›», kommentierte jemand hämisch. Andere hinterliessen auf dem Sender-Statement Lach-Emojis.

Gemischte Fan-Reaktionen auf das erste «HeidiFest»

Nach der Begrüssung auf dem roten Teppich wurden die beim «HeidFest» akkreditierten Journalistinnen und Journalisten kurz vor 18 Uhr aus dem Hofbräuhaus gebeten. Die Aufzeichnung dürfte kurz danach begonnen haben - und damit noch vor Sonnenuntergang in München.

Aus den weiteren Publikumsreaktionen zur Show lässt sich im Übrigen ein gemischtes Fazit ziehen. Von «Könnt ihr das bitte öfters machen» und «So ein tolles Fest» reicht die Bandbreite der Meinungen bis «So eine schlechte Playback-Show». Heidi Klum polarisiert eben - das scheint bei ihrer ersten volkstümlichen «Live on tape»-Show nicht anders zu sein.

Stephen Kings «The Long Walk» – Ein gnadenloser Marsch ums nackte Überleben

Stephen Kings «The Long Walk» – Ein gnadenloser Marsch ums nackte Überleben

Mit «The Long Walk» startet am 11. September 2025 eine weitere Stephen-King-Verfilmung in den Kinos – und sie ist nichts für schwache Nerven. blue News sagt dir, worauf du dich gefasst machen musst.

09.09.2025

