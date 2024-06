Im Frühjahr 2023 wurde bei Patrice Aminati Hautkrebs entdeckt. Seither kämpft die 29-Jährige gegen die Krankheit. Immer an ihrer Seite: Ehemann Daniel Aminati, der gerade ein hoffnungsvolles Krebs-Update gepostet hat.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Daniel Aminatis Frau Patrice leidet an Hautkrebs. Das Paar machte öffentlich, dass sich Metastasen in der Lunge gebildet haben.

Seit einem Jahr kämpft die 29-Jährige für ihre Gesundheit. Jetzt geben die beiden ein Krebs-Update auf Instagram.

Der «Taff»-Moderator gibt sich hoffnungsvoll: «Wir schaffen das.»

Patrice schreibt von «Schmerzen, Krämpfen, schlaflosen Nächten». Mehr anzeigen

«Wir kommen gerade aus dem Krankenhaus mit neuen Ergebnissen. Es gibt endlich wieder Licht am Ende des Tunnels», schreibt «Taff»-Moderator Daniel Aminati auf Instagram unter einem Foto, das ihn mit seiner Frau Patrice zeigt. Die 29-Jährige lächelt tapfer in die Kamera.

Bei Patrice wurde im vergangenen Frühjahr Hautkrebs diagnostiziert. Nach einer hoffnungsvollen OP machte das Paar im März 2024 öffentlich, dass sich bei Patrice Metastasen in der Lunge gebildet haben.

Die Frau des Prosieben-Gesichts gibt zeitgleich mit ihrem Mann ein Social-Media-Update zu ihrem Leidensweg: «Die erste Therapie war leider kein Erfolg – das muss ich leider feststellen. Nun gehen wir einen weiteren, einen neuen Weg», erklärt sie auf Instagram.

Und dieser Weg von Patrice dauert nun schon «475 Tage, 11'424 Stunden», wie sie schreibt. So lange lebe sie jetzt mit «einem metastasierten malignen Melanom». Weitere meint sie: «Was das wirklich bedeutet, war mir nach der ersten geglückten Operation nicht klar. Nun bin ich mittendrin – wie viele andere Betroffene auch.»

Und mittendrin heisse: «Schmerzen, Krämpfe, schlaflose Nächte, Albträume, Operationen, angstvolles Warten auf Ergebnisse, Termine bei Ärzten, im Krankenhaus, Apotheken, Krankenkasse, Psychologen … nicht enden wollende Infusionen, Tabletten … die einen, um den Krebs zu bekämpfen, die anderen, um die Nebenwirkungen zu verringern.»

«Mein grösstes Glück sind schmerzfreie Tage»

Immer an ihrer Seite während dieser Zeit ist Ehemann Daniel, der auf Instagram Hoffnung spendet: «Ich bin unendlich froh und erleichtert. Es liegt noch ein Weg vor uns … aber ich bin zutiefst überzeugt: Wir schaffen das. Ich bin so stolz auf meine Frau.»

Für Patrice gibt es derweil nur einen Wunsch: Diesen Weg endlich verlassen zu können. Aktuell ziehe sie sich häufig zurück, oft könne sie einfach nicht mehr. Selbst die schönen Dinge seien dann unerträglich, gibt Patrice auf Instagram zu.

«Mein grösstes Glück sind jetzt schmerz- und angstfreie Tage, Tage, an denen mir das Leben die Sonne zeigt – an denen ich mich an und mit meiner Charly Malika freuen kann», tippt die Frau von Daniel Aminati.

Das Paar gab sich im April 2022 das Jawort. Im August 2022 kam die gemeinsame Tochter Charly Malika zur Welt. Im selben Monat musste der «Taff»-Moderator um seine Schwester trauern, die mit 46 Jahren an den Folgen ihrer Alkoholsucht starb. Kurz darauf folgte die Schockdiagnose bei Patrice.

Unter ihrem Post von Dienstagabend zeigt sich Patrice dankbar für all die Tage, an denen sie einfach bloss ihr «liebes kleines Leben leben» kann.

Gleichzeitig bedankt sie sich für die ganze Anteilnahme sowie die vielen Nachrichten und Wünsche ihrer Fans. «Heute ist so ein guter Tag für mich – ein Tag, Stunden, die ich festhalten möchte … und deshalb melde ich mich heute bei Euch», so Patrice.

