Die 14-jährige Zuza Beine berichtete regelmässig auf Instagram über ihre Krankheit. Bild: instagram.com: zuzas_way_to_healing

Als Kleinkind wird bei Zuza Beine Krebs diagnostiziert. Elf Jahre lang kämpfte die US-amerikanische Influencerin unermüdlich gegen die lebensbedrohliche Krankheit. Jetzt ist sie im Alter von 14 Jahren gestorben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zuza Beine litt an einer akuten myeloischen Leukämie und erhielt in ihrem kurzen Leben insgesamt drei Knochenmark-Transplantationen.

Die Krankheit wurde bei dem Mädchen aus dem US-Bundesstaat Wisconsin bereits im Alter von drei Jahren diagnostiziert.

Am 23. September starb die Influencerin im Alter von nur 14 Jahren. Mehr anzeigen

Sie hat gekämpft und dabei immer wieder einen unglaublichen Lebenswillen bewiesen. Doch am Ende nützte alles nichts: Zuza Beine verlor vor zwei Tagen ihren jahrelangen Kampf gegen den tödlichen Krebs.

Das teilte die Familie der 14-jährigen Influencerin aus dem US-amerikanischen Bundesstaat Wisconsin auf Instagram mit: «Mit gebrochenem Herzen müssen wir mitteilen, dass Zuza gestern Morgen gestorben ist.»

Und weiter: «Sie lebte 11 ihrer 14 Jahre mit einem unerbittlichen Krebs, doch sie lebte erfüllter und dankbarer als die meisten anderen. Ihr Leben hat uns für immer verändert, und ihr Tod wird es auch.»

Zuza Beines tragisches Schicksal erschüttert die Menschen

Beines Leben war vom jahrelangen Kampf gegen den Krebs geprägt. Trotzdem liess sich das Mädchen nicht unterkriegen – und prägte viele ihrer über zwei Millionen Follower*innen auf Instagram durch ihre positive Sichtweise auf das Leben.

In den letzten Tagen veröffentlichte Zuza Beine mehrere Videos, in denen sie über ihre Schmerzen sprach: «Ich hatte in letzter Zeit so starke Schmerzen. […] Ich nehme ständig Schmerzmittel, weil mein Körper so, so, so weh tut.»

Nur Tage vor ihrem Tod sprach die Zuza Beine in einem Video aber auch über ihre grosse Dankbarkeit für ganz alltägliche Dinge. «Es ist kein Zufall, dass das letzte Video von Zuza ihre Dankbarkeit einfängt», schreibt ihre Familie.

Trotz ihres Wunsches, ein normales Leben zu führen, bewies Zuza Beine in den vergangenen Jahren immer wieder eine unglaublich grosszügige Fähigkeit, schwierigste Umstände wie ihre Krebserkrankung anzunehmen – und gleichzeitig das Leben doch irgendwie zu geniessen.

Zuza Beine litt an einer akuten myeloischen Leukämie aus. Sie erhielt in den vergangenen Jahren insgesamt drei Knochenmark-Transplantationen. Die Krankheit wurde bei ihr bereits im Alter von drei Jahren diagnostiziert.

Mehr Videos aus dem Ressort