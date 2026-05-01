Die Chancen stehen gut, dass sie die 19. Staffel der RTL-Show «Let's Dance» gewinnen werden: Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer und Profitänzerin Anastasia Maruster. Bild: IMAGO/Panama Pictures

Heute Freitagabend steht in der TV-Show «Let's Dance» der Partnertausch an. Die Verantwortlichen von RTL haben angekündigt, dass diesmal zwei reine Herren-Teams auf dem Parkett zu sehen sein werden.

Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei «Let’s Dance» startet die Partnertausch-Runde: Folge 8 bringt neue Kombinationen für die verbliebenen sieben Promi-Paare.

RTL bringt dabei erstmals in dieser Staffel auch zwei reine Herren-Teams aufs Parkett: Ross Antony tanzt mit Alexandru Ionel, Gustav Schäfer mit Zsolt Sándor Cseke.

Die neuen Paare wurden per Zuschauer*innen-Voting zusammengestellt und sorgen für ungewohnte Konstellationen im Wettbewerb um den Titel «Dancing Star 2026».

Zu sehen gibt es «Let's Dance» immer freitags, um 20.15 Uhr, live bei RTL. Mehr anzeigen

Noch sieben Promis sind bei «Let's Dance» im Rennen um den Titel «Dancing Star» 2026.

In Folge 8 der aktuellen 19. Staffel der RTL-Show müssen diese sich mit einer Umstellung arrangieren – schliesslich steht der traditionelle Partnertausch an.

Welcher Star heute Freitagabend, 20.15 Uhr, mit welchem Profi antritt, entschied vorab das Publikum: «Über 50'000 Verpaarungsvorschläge von euch auf Facebook, TikTok und YouTube – wir haben alles ausgewertet», heisst es auf dem offiziellen Instagram-Kanal des Formats.

Das Ergebnis: Joel Mattli präsentiert einen Paso Doble mit Patricija Ionel, Anna-Carina Woitschack wagt den Charleston mit Valentin Lusin und Milano tanz einen Langsamen Walzer mit Vika Sauerwald.

Dem Wiener Walzer stellen sich Jan Kittmann und Ekaterina Leonova. An Nadja Benaissas Seite steht nun Massimo Sinató – sie tanzen einen Jive.

«Ich freu mich so auf Gustav und Zsolt»

Im Gegensatz zu den regulären Paarungen treten nach dem Partnertausch heute Freitagabend zudem zwei reine Herren-Teams an.

So darf Ross Antony mit Alexandru Ionel eine Salsa tanzen, während Gustav Schäfer gemeinsam mit Zsolt Sándor Cseke einen Paso Doble darbieten wird.

Auf den Auftritt des Tokio-Hotel-Schlagzeugers scheinen die Fans besonders gespannt zu sein. «Ich freu mich so auf Gustav und Zsolt, bestimmt eine mega gute Kombi», schreibt eine Followerin auf Instagram. «Ich bin mir sicher, dass Gustav mit Zsolt das Ding rocken wird,» glaubt eine weitere Kommentatorin.

Als wäre der Partnertausch nicht Herausforderung genug, müssen die Stars auch einen weiteren Tanz mit ihren regulären Tanzpartnern einstudieren.

Dann stehen wieder Joel Mattli und Malika Dzumaev, Nadja Benaissa und Vadim Garbuzov, Gustav Schäfer und Anastasia Maruster, Ross Antony und Mariia Maksina, Milano und Marta Arndt, Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov sowie Jan Kittmann und Kathrin Menzinger gemeinsam auf der Bühne.

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