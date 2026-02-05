Zwei neue Gesichter für die SRF-«Tagesschau» – darunter ein bekanntes

Tanya König und Tobias Widmer moderieren ab ab Frühling 2026 die «Tagesschau kompakt.» SRF/Gian Vaitl

Bei der «Tagesschau kompakt» von SRF kommt es ab Frühling 2026 zu einem Moderationswechsel: Tanya König und Tobias Widmer übernehmen am Mittag und am Vorabend für Florence Fischer, die das Mandat freiwillig abgibt.

Bei der SRF-«Tagesschau kompakt» kommt es zu einer Personalrochade: Zwei neue Anchors kommen, ein bekanntes Gesicht geht. Die neuen heissen Tanya König und Tobias Widmer, Florence Fischer bleibt SRF erhalten, wechselt aber hinter die Kamera.

Tanya König (38) prägte während drei Jahren als Moderatorin und Redaktorin die SRF-Sendung «Gesichter & Geschichten». Aktuell arbeitet sie in der Fachgruppe «People und Gesellschaft» im SRF-Newsroom und bleibt dort weiterhin als Redaktorin tätig. Zuvor war sie als selbstständige Moderatorin und Journalistin tätig und arbeitete zwischen 2017 und 2020 bei CNN Money Switzerland als Reporterin, Moderatorin und Head Digital.

Tobias Widmer (45) gehört seit 2020 zum Produzententeam von «10 vor 10» und arbeitet als Inlandredaktor für «Schweiz aktuell», «Tagesschau» und «10 vor 10». Seit 2022 ist er zudem Co-Produzent der Wahl- und Abstimmungssendungen. Diese Funktionen wird er auch neben dem neuen Moderationsmandat weiterführen. Widmer ist seit 2008 bei SRF tätig. Er startete als Reporter und Video-Journalist bei «Glanz & Gloria», war später Produzent der Sendung und wechselte 2017 zu «Schweiz aktuell». Davor arbeitete er als Redaktor bei der TV-Zeitschrift «Tele».

Florence Fischer wechselt hinter die Kamera

Florence Fischer widmet sich neuen Aufgaben. SRF

Florence Fischer gibt ihr Moderationsmandat nach rund drei Jahren bei der News-Sendung ab, bleibt SRF jedoch weiterhin erhalten. Künftig wird sie sich verstärkt auf redaktionelle Aufgaben für die Nachrichtensendungen «Tagesschau», «10 vor 10» und «Schweiz aktuell» konzentrieren.

Gregor Meier, Nachrichtenchef SRF, sagt dazu: «Florence Fischer hat die ‹Tagesschau› in den vergangenen Jahren vor der Kamera mit Ausstrahlung und Kompetenz mitgeprägt. Als Reporterin wird sie auch künftig zur Qualität unserer Nachrichtensendungen beitragen.»

