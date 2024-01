Zwei Tattoos und ein Pechvogel – 9 Fakten zum neuen König von Dänemark

Schon bald heisst es: König Frederik X. und Königin Mary. Bild: IMAGO/PPE

Kronprinz Frederik wird am kommenden Sonntag neuer König von Dänemark. Was ist der 55-Jährige für ein Mensch? Neun erstaunliche Fakten über einen Royal, der es in jungen Jahren auch einmal krachen liess.

Verstrubbeltes Haar und ein verschmitztes Lächeln: Frederik von Dänemark wirkt oft ein bisschen so, als sei er geradeaus hineingestolpert in den europäischen Hochadel.

Vielleicht ist dies mit ein Grund, weshalb der 55-jährige Kronprinz bei den Dänen äusserst beliebt ist, aber gleichzeitig auch immer etwas unterschätzt wird.

Nun denn, ab nächstem Sonntag muss Frederik beweisen, dass er auch ein guter König sein kann. Doch wie tickt der dänische Royal eigentlich? Neun erstaunliche Fakten über den neuen Monarchen:

1. Der komplette Name des Kronprinzen

Frederik von Dänemark wurde 1968 als ältester Sohn des damaligen Kronprinzen-Paares Margrethe und Henrik geboren. Sein vollständiger Name lautet Frederik André Henrik Christian, Prinz zu Dänemark, Graf von Monpezat.

Der zweite Vorname André stammt von seinem Grossvater, Graf André de Laborde de Monpezat, der dritte von Henrik von seinem Vater und der vierte von Christian von seinem Urgrossvater, König Christian X.

2. Der Name von Frederik müsste eigentlich …

… Christian lauten. Im dänischen Königshaus ist es Tradition, dass die Vornamen der männlichen Monarchen jeweils zwischen Christian und Frederik wechseln. Da sein Grossvater bereits Frederik hiess, hätte einst eigentlich der Name Christian für den neuen König von Dänemark gewählt werden müssen.

Doch seine Eltern Margrethe und Henrik entschieden in allerletzter Minute, ihrem Erstgeborenen ebenfalls den Namen Frederik zu geben. Der Grund: So gibt es in der Erblinie je zehn Frederiks und Christians.

3. Der Thronfolger hat keinen Familiennamen

Die Angehörigen der dänischen Königsfamilie haben – anders als die meisten Menschen – keinen Familiennamen. Für sein Studium an der US-amerikanischen Universität Harvard schrieb sich der Kronprinz deshalb unter dem Namen Frederik Henriksen ein.

4. Frederik von Dänemark ist tätowiert

Ein Regent mit Tattoos? Das gehört in Dänemark fast zur Tradition. Frederik IX. (1899 bis 1972), Vater von Königin Margrethe, hat sich während seiner Zeit bei der Marine diverse Drachen auf den Oberkörper und seine Arme stechen lassen.

Der neue dänische König ist ebenfalls mehrfach tätowiert. Auf seiner Wade liess sich Frederik 2005 einen schwarzen Hai tätowieren – eine Erinnerung an seine Zeit beim Froschmann-Korps der Marine.

Darüber hinaus soll sich auf seinem Oberarm ein schwarzes Ornament befinden: Da er bei Veranstaltungen aber meist langärmlige Kleidung trägt, lässt sich das Motiv leicht verstecken. Von weiteren royalen Körperverzierungen gibt es, zumindest bislang, keine Bilder.

5. Frederik zahlt weniger Steuern als bürgerliche Dänen

Das freut das royale Bankkonto: Weder als Kronprinz noch als künftiger König von Dänemark muss er, im Gegensatz zu den bürgerlichen Dänen, Einkommenssteuer zahlen. Auch von der Zulassungssteuer für seine Autos ist der Thronfolger befreit.

Kaum ein Adeliger ist so bekannt für seine Körperbemalung wie Prinz Frederik, denn zwei seiner Tattoos wurden bereits von Fotografen abgelichtet. Bild: Keystone

In den Genuss dieser Steuervorteile kommen auch Königin Margrethe, Kronprinzessin Mary, Prinz Joachim und Prinzessin Marie. Hingegen müssen die Mitglieder der Königsfamilie, so wie alle anderen Dänen auch, Erbschafts-, Schenkungs- und Grundsteuer zahlen.

6. Der Prinz ist ein «Mamil»

Mary offenbarte, dass das Leben mit ihrem Ehemann selten langweilig sei – zumindest nicht in Sachen Mode. «Wir wissen nie, ob du in Uniform, im Business-Anzug, im Neoprenanzug oder als ‹Mamil› durch die Tür kommst», verriet die gebürtige Australierin in ihrer Rede zum 50. Geburtstages ihres Mannes.

Der Begriff «Mamil» steht im Englischen für «Middle-Aged man in Lycra» (zu Deutsch: Mann mittleren Alters in Lycra) und spielt auf Männer in der Midlife-Krise an, die im Radsport enge Radlerhosen und Trikots aus Lycra tragen. Zur Rettung der Ehre von Frederik sei erwähnt: Mary bescheinigte ihrem Mann, dass er auch in seinen Trainingskleidern gut aussehe.

7. Der neue König betet jeden Tag

In seinem Buch «Under Bjaelken» (zu Deutsch: Unter dem Balken) sagte Frederik, dass er seinen Kindern auf diese Frage mit «Ja» antworten würde. Gemeinsam würden sie jeden Abend das Vaterunser beten.

Der Prinz gab aber auch zu, dass es ihm schwerfalle, zu glauben, dass es «einen Mann mit grossem Bart oben in den Wolken» geben soll. Hingegen glaubt Frederik stark an das Schicksal und dass nichts ohne Grund passiere.

8. Frederik lacht am liebsten über eigenen Spässe

Bei öffentlichen Terminen wirkt Thronfolger Frederik meist sehr ernst. In Wahrheit soll der dänische Royal aber ein durchaus humorvoller Mensch sein. Seine Tochter Prinzessin Isabella verriet, dass ihr Vater «innerlich wie ein 15-Jähriger sei» und gerne Witze erzähle. Seine Frau Mary erklärte einst, dass ihr Ehemann am liebsten über seine eigenen Spässe lache.

9. Der Royal ist ein Pechvogel

In der Vergangenheit hatte Thronfolger Frederik schon einige Male Pech im Leben und zog sich dabei diverse Verletzungen zu. Adelswelt.de warf auch einen Blick in seine ungewöhnlich lange Krankenakte:

1988 verliert sein Bruder Prinz Joachim die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen? Totalschaden. Während der Joachim selbst unverletzt blieb, erlitten seine beiden Mitfahrer – Joachims Bruder und Dänemarks Thronfolger Frederik sowie ein gemeinsamer Freund – Knochenbrüche und Prellungen.

Anfang 2009 bricht sich Frederik beim Schlittenfahren mit den Kindern das Wadenbein. Er muss operiert werden.

Sieben Jahre später bricht sich der Thronfolger beim Trampolinspringen den Halswirbel und muss danach wochenlang eine Halskrause tragen.

2018 muss sich der Sohn von Königin Margrethe an der Bandscheibe operieren lassen. Im selben Jahr stürzt er die Treppe hinunter und erleidet ein Hämatom im Gesicht.

Auch beim Skifahren hatte Frederik schon öfters Pech: 2019 verletzte er sich dabei am Kreuzband, ein Jahr später verletzt er sich bei einem Sturz an seiner Schulter und muss operiert werden.

