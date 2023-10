Oliver und Amira Pocher haben sich getrennt und Amira ist schon ausgezogen. Malte Ossowski/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images

Amira Pocher will nach dem Ehe-Aus nicht lange fackeln. Sie ist aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen und wohnt jetzt ganz in der Nähe. Damit müssen die gemeinsamen Kinder nicht weit pendeln.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Oliver und Amira Pocher gaben sich 2019 auf den Malediven das Jawort. Inzwischen sind die beiden getrennt.

Vor ein paar Wochen trennte sich das Ehepaar.

Jetzt ist Amira Pocher aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Mehr anzeigen

Erst kürzlich ging Entertainer Oliver Pocher in einem emotionalen Post hart mit sich ins Gericht. Er habe als Ehemann versagt, behauptet er.

Danach dementierte Oliver Pocher neue Liebesgerüchte. Beim Deutschen Fernsehpreis soll er mit Dschungelkönigin Evelyn Burdecki geflirtet haben. Das Dementi kam prompt. Alles nur heisse Luft.

Nun hat Amira Pocher den nächsten Schritt gemacht und ist ausgezogen, berichtet «Bild.de».

Amira wohnt ganz in der Nähe

Die deutsche Zeitung hat erfahren, dass Amira Pocher in ein Miethaus umgezogen ist – praktischerweise liegt die neue Bleibe in der Nähe von Oliver Pochers Zuhause in Köln.

Damit müssen die gemeinsamen Kinder (zwei Söhne im Alter von zwei und drei Jahren) nicht weit pendeln.

Beide haben eingerichtete Kinderzimmer, damit sich der gemeinsame Nachwuchs bei beiden Eltern wohlfühlen kann.

