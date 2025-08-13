  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Trailer-Premiere «Marty Supreme» Erotikszenen? So heiss wird das Sportler-Drama mit Chalamet und Paltrow

Fabienne Kipfer

13.8.2025

Schweizer Trailer-Premiere von «Marty Supreme»

Schweizer Trailer-Premiere von «Marty Supreme»

The Wolf of Wall Street meets Catch Me If You Can- aber grösser, globaler und mit einem der grössten Stars unserer Zeit! Die Geschichte basiert lose auf dem Leben von Marty Reisman, einer schillernden Figur der Tischtennisszene der 1950er Jahre.

13.08.2025

Hollywood-Schauspielerin Gwyneth Paltrow heizte die Gerüchteküche mit Aussagen über Erotikszenen im Vorfeld an. blue News zeigt dir den ersten Trailer von «Marty Supreme».

Fabienne Kipfer

13.08.2025, 18:09

13.08.2025, 18:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Timothée Chalamet verkörpert in «Marty Supreme» einen Tischtennis-Spieler, inspiriert vom US-Champion Marty Reisman.
  • Gwyneth Paltrow kehrt zurück auf die Kinoleinwand und sorgte mit brisanten Aussagen über die erotischen Szenen im Vorfeld für Schlagzeilen.
  • blue News zeigt den ersten Trailer des Dramas.
  • «Marty Supreme» startet voraussichtlich am 26. Februar 2026 in den Schweizer Kinos.
Mehr anzeigen

Nach dem Bob-Dylan-Biopic «A Complete Unknown» widmet sich Timothée Chalamet im Drama «Marty Supreme» erneut einer Geschichte mit realem Bezug: Der «Dune»-Star spielt darin eine Figur, die lose von der US-amerikanischen Tischtennis-Legende Marty Reisman inspiriert ist.

Reisman, bekannt für seinen unkonventionellen Stil, gewann mehrere nationale und internationale Titel, darunter zwei US-Meisterschaften. Er perfektionierte den traditionellen Hardbat-Stil, der Kontrolle und Spin über Kraft stellt, und gilt als eine der letzten grossen Ikonen dieser Ära.

Als Botschafter des Sports trug er entscheidend dazu bei, Tischtennis in den USA populär zu machen.

Berühmt war er für seinen extravaganten Hardbat-Stil mit starkem Spin und ausgeprägter Vorhand- und Rückhandtechnik – ein Spiel, das auf Täuschung und Präzision setzte.
Berühmt war er für seinen extravaganten Hardbat-Stil mit starkem Spin und ausgeprägter Vorhand- und Rückhandtechnik – ein Spiel, das auf Täuschung und Präzision setzte.
imago sportfotodienst

Chalamet und Paltrow verzichten auf Intimitätscoach

Schon während der Dreharbeiten machte «Marty Supreme» Schlagzeilen – befeuert durch erste veröffentlichte Szenenbilder. Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgte Gwyneth Paltrow, die im Film die Affäre des Tischtennisspielers verkörpert.

In einem Gespräch mit Vanity Fair sprach die 52-Jährige offen über die erotischen Szenen und verriet, dass weder sie noch Co-Star Timothée Chalamet am Set mit einem Intimitätskoordinator arbeiteten.

Hollywood-Comeback. Gwyneth Paltrow will keine Anweisungen bei Liebesszenen

Hollywood-ComebackGwyneth Paltrow will keine Anweisungen bei Liebesszenen

Die Schauspielerin gab zudem zu, vor den Dreharbeiten keinen einzigen Film mit Chalamet gesehen zu haben. Trotzdem sei ihr klar gewesen, mit wem sie es zu tun habe.

Über die Zusammenarbeit fand sie nur lobende Worte: Er sei höflich, gut erzogen, nehme seine Arbeit sehr ernst.

Für die Ex-Frau von Coldplay-Sänger Chris Martin markiert «Marty Supreme» ein Hollywood-Comeback. Seit 2018 («Avengers: Endgame)» hatte die Oscarpreisträgerin (1999, für «Shakespeare in Love») nicht mehr vor der Kamera gestanden.

«Marty Supreme» startet voraussichtlich im Februar 2026 in den Schweizer Kinos.

Video aus dem Ressort

«Diese Superhelden verstecken sich nicht in einer Höhle – wie Batman»

«Diese Superhelden verstecken sich nicht in einer Höhle – wie Batman»

Marvels erste Familie bekommt endlich den Film, den sie verdient! Vanessa Kirby und Pedro Pascal verleihen der fantastischen Heldentruppe im Retro-Look viel Herz und Zugänglichkeit. blue News traf Regisseur Matt Shakman zum Interview.

21.07.2025

Meistgelesen

Weisses Haus dämpft Erwartungen an Trump-Putin-Gipfel
F-35-Kampfjets kosten viel mehr als ursprünglich geplant
Raser verletzt bei Crash Frau und Kind (4) schwer – Landesverweis
Gleitschirmpilot stürzt im Wallis zu Tode – unbeteiligte Person wird verletzt
Wofür Amerika jetzt draufzahlt

Mehr aus dem Ressort Film

Emma Thompson überwältigt von Piazza Grande. «Ich bin furchtbar nervös, aber überglücklich, hier zu sein»

Emma Thompson überwältigt von Piazza Grande«Ich bin furchtbar nervös, aber überglücklich, hier zu sein»

Teenie-Schwarm aus «Freaky Friday». Chad Michael Murray: «Ich bin stolz auf Lindsay Lohans Entwicklung»

Teenie-Schwarm aus «Freaky Friday»Chad Michael Murray: «Ich bin stolz auf Lindsay Lohans Entwicklung»

Comeback mit Pamela Anderson. «Die nackte Kanone» 2025 – Ein Quäntchen woker, aber immer noch herrlich verblödet

Comeback mit Pamela Anderson«Die nackte Kanone» 2025 – Ein Quäntchen woker, aber immer noch herrlich verblödet