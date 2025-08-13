Schweizer Trailer-Premiere von «Marty Supreme» The Wolf of Wall Street meets Catch Me If You Can- aber grösser, globaler und mit einem der grössten Stars unserer Zeit! Die Geschichte basiert lose auf dem Leben von Marty Reisman, einer schillernden Figur der Tischtennisszene der 1950er Jahre. 13.08.2025

Hollywood-Schauspielerin Gwyneth Paltrow heizte die Gerüchteküche mit Aussagen über Erotikszenen im Vorfeld an. blue News zeigt dir den ersten Trailer von «Marty Supreme».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Timothée Chalamet verkörpert in «Marty Supreme» einen Tischtennis-Spieler, inspiriert vom US-Champion Marty Reisman.

Gwyneth Paltrow kehrt zurück auf die Kinoleinwand und sorgte mit brisanten Aussagen über die erotischen Szenen im Vorfeld für Schlagzeilen.

blue News zeigt den ersten Trailer des Dramas.

«Marty Supreme» startet voraussichtlich am 26. Februar 2026 in den Schweizer Kinos. Mehr anzeigen

Nach dem Bob-Dylan-Biopic «A Complete Unknown» widmet sich Timothée Chalamet im Drama «Marty Supreme» erneut einer Geschichte mit realem Bezug: Der «Dune»-Star spielt darin eine Figur, die lose von der US-amerikanischen Tischtennis-Legende Marty Reisman inspiriert ist.

Reisman, bekannt für seinen unkonventionellen Stil, gewann mehrere nationale und internationale Titel, darunter zwei US-Meisterschaften. Er perfektionierte den traditionellen Hardbat-Stil, der Kontrolle und Spin über Kraft stellt, und gilt als eine der letzten grossen Ikonen dieser Ära.

Als Botschafter des Sports trug er entscheidend dazu bei, Tischtennis in den USA populär zu machen.

Berühmt war er für seinen extravaganten Hardbat-Stil mit starkem Spin und ausgeprägter Vorhand- und Rückhandtechnik – ein Spiel, das auf Täuschung und Präzision setzte. imago sportfotodienst

Chalamet und Paltrow verzichten auf Intimitätscoach

Schon während der Dreharbeiten machte «Marty Supreme» Schlagzeilen – befeuert durch erste veröffentlichte Szenenbilder. Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgte Gwyneth Paltrow, die im Film die Affäre des Tischtennisspielers verkörpert.

In einem Gespräch mit Vanity Fair sprach die 52-Jährige offen über die erotischen Szenen und verriet, dass weder sie noch Co-Star Timothée Chalamet am Set mit einem Intimitätskoordinator arbeiteten.

Die Schauspielerin gab zudem zu, vor den Dreharbeiten keinen einzigen Film mit Chalamet gesehen zu haben. Trotzdem sei ihr klar gewesen, mit wem sie es zu tun habe.

Über die Zusammenarbeit fand sie nur lobende Worte: Er sei höflich, gut erzogen, nehme seine Arbeit sehr ernst.

Für die Ex-Frau von Coldplay-Sänger Chris Martin markiert «Marty Supreme» ein Hollywood-Comeback. Seit 2018 («Avengers: Endgame)» hatte die Oscarpreisträgerin (1999, für «Shakespeare in Love») nicht mehr vor der Kamera gestanden.

«Marty Supreme» startet voraussichtlich im Februar 2026 in den Schweizer Kinos.

