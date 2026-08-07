Auf zwei Spiele mit nur einem Punkt liess der FC Aarau einen 2:1-Heimsieg gegen Nyon folgen. Zwei Standardsituationen sorgten für den Unterschied. Henri Koide traf in der 36. Minute genauso mit dem Kopf wie Neuzugang Roko Baturina eine knappe Viertelstunde vor Schluss. Für beide waren die Treffer nach Flanken von Kastrijot Ndau speziell: Koide beendete in seinem 100. Spiel für den FCA eine seit Mitte Dezember anhaltende Durststrecke, und Baturina schoss 20 Sekunden nach seiner Einwechslung das erste Tor für seinen neuen Klub. Nyon verkürzte kurz vor Schluss mittels Penalty.

Auch der FC Winterthur stand nach zwei Spielen nur mit einem Punkt da. Im zweiten Heimspiel der Saison deklassierte der Super-League-Absteiger nun aber den FC Wil mit 5:0. Nach 18 Minuten führte das Team von Trainer Patrick Rahmen durch ein Eigentor sowie Treffer von Severin Ottiger und Antonio Marchesano (mittels Penalty) bereits 3:0. Der FCW erhöhte nach der Pause dank Emilio Kehrer und Brian Beyer, während Wil auch noch einen Platzverweis hinnehmen musste. Noah Rupp, der im letzten Halbjahr für Meister Thun gespielt hatte, sah in der 59. Minute die zweite Gelbe Karte.

Das seit dieser Saison von Bruno Berner trainierte Neuchâtel Xamax reihte einen dritten Sieg aneinander. Verteidiger Modibo Camara sorgte in der 18. Minute für den 1:0-Erfolg bei Etoile Carouge. Ebenfalls noch ungeschlagen sind die ersten Verfolger der Neuenburger: Stade Lausanne-Ouchy, das dank der Saisontore zwei und drei von Keasse Bah Rapperswil-Jona mit 2:0 bezwang, und Yverdon, das in Kriens ebenfalls 2:0 gewann.

Telegramme und Tabelle:

Winterthur – Wil 5:0 (3:0). – 7100 Zuschauer. – SR Wolfensberger. – Tore: 2. Seferovic (Eigentor) 1:0. 9. Ottiger 2:0. 18. Marchesano (Penalty) 3:0. 49. Kehrer 4:0. 84. Beyer 5:0. – Bemerkungen: 59. Gelb-Rote Karte gegen Rupp (Wil).

Etoile Carouge – Neuchâtel Xamax FCS 0:1 (0:1). – SR Londino. – Tor: 18. M. Camara 0:1.

Stade Lausanne-Ouchy – Rapperswil 2:0 (1:0). – 734 Zuschauer. – SR Müller. – Tore: 6. Bah 1:0. 89. Bah 2:0.

Aarau – Stade Nyonnais 2:1 (1:0). – 4858 Zuschauer. – SR Blanco. – Tore: 36. Koide 1:0. 76. Baturina 2:0. 89. Regillo (Penalty) 2:1.

Kriens – Yverdon 0:2 (0:1). – 1863 Zuschauer. – SR Piccolo. – Tore: 38. Bohon Diet (Eigentor) 0:1. 67. Kongsro 0:2.

1. Neuchâtel Xamax FCS 3/9 (6:3). 2. Stade Lausanne-Ouchy 3/7 (5:1). 3. Yverdon 3/5 (5:3). 4. Winterthur 3/4 (7:4). 5. Etoile Carouge 3/4 (4:2). 6. Aarau 3/4 (3:5). 7. Kriens 3/3 (4:5). 8. Rapperswil-Jona 3/3 (6:8). 9. Wil 3/3 (6:11). 10. Stade Nyonnais 3/0 (2:6).