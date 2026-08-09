Der FC Thun bezahlt in diesem Frühstadium der Saison den Preis für viele Abgänge und die Doppelbelastung durch Super League und Europacup-Qualifikation. Sechs Wechsel nahm Coach Gian-Luca Privitelli im Vergleich zum 3:0 am Donnerstag gegen Reykjavik vor – und die Thuner waren im St. Jakob-Park nicht konkurrenzfähig.

Einen Ball auf sein Tor musste Basels Mirko Salvi, der den angeschlagenen Stammgoalie Jonas Omlin ersetzte, bis weit in die zweite Halbzeit nicht halten. Da führte der effiziente FCB bereits vorentscheidend 3:0. Während der Star Xherdan Shaqiri eine Stunde auf der Bank schmorte, brillierte der Italiener Asane Sow bereits in der ersten Hälfte mit einem Doppelpack (4./31. Minute).

Zan Celar erzielte nach der Pause früh das 3:0. Am Ende konnte auch Shaqiri noch jubeln. Kurz nach dem 1:3 stellte er den Dreitore-Vorsprung wieder her. Die Thuner zeigten immerhin Moral und verkürzten in der Nachspielzeit noch einmal auf 2:4.

Dreimal in Folge hatte der FCB zuletzt gegen einen amtierenden Meister verloren, nun reagierte er aber stark auf das 0:1 gegen Lausanne und kann in der Tabelle nach oben schauen. Der FC Thun wird sich nicht ganz überraschend nach der zweiten Klatsche in Folge nach hinten orientieren müssen. Die Berner Oberländer verloren zum 39. Mal (in 65 Spielen) gegen Basel. Gegen kein anderes Team haben sie in der Super League öfter verloren.

Telegramm:

Basel – Thun 4:2 (2:0)

24'316 Zuschauer. – SR Cibelli. – Tore: 4. Asane Sow (Olaigbe) 1:0. 31. Asane Sow (Leroy) 2:0. 53. Celar (Asane Sow) 3:0. 73. Stewart (Gutbub) 3:1. 75. Shaqiri (Asane Sow) 4:1. 91. Labeau (Derbaci) 4:2.

Basel: Salvi; Tsunemoto, Daniliuc, Akpe, Cissé (89. Vouilloz); Leroy, Omeragic (89. Harder), Malachowski (60. Shaqiri); Asane Sow, Celar (75. Koloto), Olaigbe (60. Otele).

Thun: Steffen; Dähler, Bürgy, Bamert, Fehr (67. Heule); Reichmuth (54. Maier), Saiz, Zoukit (46. Roth), Derbaci; Stewart (74. Labeau), Lengen (46. Gutbub).

Bemerkungen: Verwarnungen: 38. Reichmuth, 61. Fehr, 88. Leroy, 92. Roth.