Nach zwei Jahren Wartezeit kehrt «House of the Dragon» zurück. Die dritte Staffel des «Game of Thrones»-Prequels startet am Montag und verspricht mehr Drachen, Schlachten und einen Bürgerkrieg.

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«House of the Dragon» Staffel 3 ist da

«House of the Dragon» Staffel 3 ist da Diese drei Dinge musst du jetzt wissen

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Staffel 3 von «House of the Dragon» startet am Montag, 22. Juni, nach zweijähriger Wartezeit.

Der Bürgerkrieg der Targaryens erreicht seine bislang brutalste Phase.

Fans dürfen sich auf neue Drachen, grosse Schlachten und mehr Action freuen.

Die Seeschlacht «Schlacht in der Gurgel» gilt als eines der spektakulärsten Ereignisse der Serie.

Die acht neuen Folgen bereiten den Weg für die bereits angekündigte vierte Staffel.

In der Schweiz läuft die Serie bei blue Premium, Sky Show und HBO Max.

Der Krieg der Drachen beginnt jetzt erst richtig

Mit Staffel 3 erreicht der sogenannte «Tanz der Drachen» einen neuen Höhepunkt. Der Machtkampf zwischen Rhaenyra Targaryen und den Grünen um Königin Alicent wird endgültig zum offenen Krieg.

Die HBO-Serie basiert auf George R. R. Martins Buch «Feuer & Blut» und spielt rund 200 Jahre vor den Ereignissen von «Game of Thrones». Im Zentrum steht der blutige Bürgerkrieg innerhalb des Hauses Targaryen.

Besonders gespannt warten Fans auf die «Schlacht in der Gurgel». Eine gewaltige Seeschlacht, die bereits als eine der spektakulärsten Sequenzen der gesamten «Game of Thrones»-Geschichte gehandelt wird.

HBO setzt auf mehr Action und neue Drachen

Während die ersten beiden Staffeln vor allem von politischen Machtspielen geprägt waren, soll die neue Staffel deutlich stärker auf Action setzen. Erste Bilder zeigen grosse Schlachten, neue Drachen und weitere Schauplätze in Westeros.

Auch hinter den Kulissen wurde nicht gespart. Für die acht neuen Episoden soll HBO rund 160 Millionen Dollar investiert haben. Damit bleibt «House of the Dragon» das prestigeträchtige Flaggschiff des Senders.

Neben bekannten Gesichtern wie Emma D'Arcy, Matt Smith und Olivia Cooke stossen auch neue Figuren zum Cast.

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Eine Überraschung wartet bereits im Vorspann

Eine kleine, aber bemerkenswerte Änderung erwartet Fans bereits in den ersten Minuten. Erstmals seit dem Start von «Game of Thrones» im Jahr 2011 wurde die berühmte Titelmelodie von Komponist Ramin Djawadi überarbeitet.

Die neue Version klingt düsterer und bedrohlicher – passend zur zunehmend finsteren Stimmung in Westeros. Gleichzeitig dient Staffel 3 als Vorbereitung für die bereits angekündigte vierte und letzte Staffel, welche den Bürgerkrieg der Targaryens abschliessen soll.

Wo läuft «House of the Dragon» Staffel 3?

Die erste Folge von «House of the Dragon» Staffel 3 ist ab dem 22. Juni bei blue Premium verfügbar. Ausserdem kann die Fantasy-Serie in der Schweiz über Sky Show sowie HBO Max gestreamt werden. Neue Episoden der achtteiligen Staffel erscheinen anschliessend wöchentlich bis zum Staffelfinale am 10. August.

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