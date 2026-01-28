Für weltweit Millionen Fans ist Rupert Grint bis heute vor allem eines: Ron Weasley. Mit einem neuen Kinofilm versucht der «Harry Potter»-Star erneut, sich von seiner Kultfigur zu emanzipieren. Ein Unterfangen, an dem schon viele Schauspielerinnen und Schauspieler gescheitert sind.

Seine Rolle als bester Freund von Harry Potter machte ihn bereits als Teenager zum Star. Danach wurde es ruhig um ihn. Jetzt ist er mit einem neuen Film zurück.

Darum geht’s Rupert Grint, bekannt als Ron Weasley in der «Harry Potter»-Reihe, spielt im psychologischen Horrorfilm «Nightborn» eine ganz andere Rolle und setzt sich mit den Herausforderungen des Elternwerdens auseinander.

eine ganz andere Rolle und setzt sich mit den Herausforderungen des Elternwerdens auseinander. Seine Rolle als Ron Weasley ist verbunden mit seiner Person. Anderen Schauspieler*innen ging es ebenfalls so.

Die «Harry Potter»-Saga machte ihn berühmt. Seither wurde es eher ruhig um den Schauspieler. Zuletzt war er in «Knock the Cabin» zu sehen.

Der Film feierte im Wettbewerb der diesjährigen Berlinale Premiere und läuft ab 6. August bei blue Cinema. Zusammenfassung erstellt mit

«Es fühlte es sich irgendwie so an, als wäre es wirklich Schicksal gewesen, dass ich diesen Film machen sollte», sagt Rupert Grint in einem Interview mit dem Outlet Award Radar.

Als er das Drehbuch erhielt, erwarteten er und seine Frau gerade ihr zweites Kind. Die Geschichte über ein Paar, dessen Traum von der eigenen Familie in einem Albtraum endet, habe ihn deshalb besonders berührt. Vor allem die verstörende Geburtsszene sei ihm beim Lesen unter die Haut gegangen. «Man weiss wirklich nicht, was passieren wird. Es ist ziemlich traumatisch», erinnert sich der Engländer.

An der Seite der finnischen Schauspielerin Seidi Haarla spielt der ehemalige «Harry Potter»-Star einen Ehemann, dessen Leben aus den Fugen gerät, als sich ihr neugeborenes Baby als blutsaugender Troll entpuppt und sie sich in einen abgelegenen Wald zurückziehen müssen.

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Für viele Fans ist Rupert Grint bis heute untrennbar mit Ron Weasley aus der «Harry Potter»-Reihe verbunden. Während es seinem Schauspielkollegen Daniel Radcliffe gelang, sich von seiner Paraderolle als Harry Potter zu lösen und sich mit vielseitigen Film- und Theaterprojekten als Charakterdarsteller zu etablieren, wurde es um Grint vergleichsweise ruhig. Zuletzt war er 2023 im Thriller «Knock at the Cabin» auf der Kinoleinwand zu sehen. Er spielte zwar in einigen TV-Produktionen und Mini-Serien, schaffte es aber nicht, sich eine Hauptrolle in einer erfolgreichen Produktion zu ergattern. Wird seine Rolle in «Nightborn» nun zum grossen Befreiungsschlag?

Der Fluch der Kultfigur

Grint ist kein Einzelfall: Zahlreiche Schauspieler*innen wurden so stark mit einer ikonischen Rolle identifiziert, dass es ihnen nie ganz gelang, sich aus dem Schatten dieser zu befreien.

Macaulay Culkin, bekannt aus «Kevin - Allein zu Haus». Jordan Strauss

Im Alter von gerademal zehn Jahren wurde Macaulay Culkin durch «Kevin – Allein zu Haus» über Nacht zum Weltstar. 1994 spielte er in «Richie Rich», danach war er nur noch in eher kleineren Rollen zu sehen.

Von der Vampirjägerin zur Kochbuch-Autorin

Auch Sarah Michelle Gellar war dank ihrer Rolle als Vampirjägerin «Buffy» in den 90er-Jahren ein Teenie-Star. Nach dem Ende der erfolgreichen Serie, blieb Gellar dem Horror-Genre weitgehend treu. So war sie «Scream 2» oder in «Ich weiss, was du letzten Sommer getan hast» zu sehen.

Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Nach den Kinofilmen widmete sie sich TV-Projekten, schaffte es aber nicht mehr, an den Erfolg von «Buffy» anzuknüpfen. Sie war vermehrt als Synchronsprecherin im Einsatz und verfasste 2017 ihr erstes Kochbuch «Fun with food».

Mark Hamill als Luke Skywalker

Mark Hamill bleibt für viele Fans bis heute untrennbar mit Luke Skywalker aus der «Star Wars»-Saga verbunden. Obwohl er über Jahrzehnte regelmässig in Film- und Fernsehproduktionen mitwirkte und als Synchronsprecher grosse Erfolge feierte, gelang es ihm lange nicht, an den Ruhm seiner Paraderolle anzuknüpfen. Anders als sein Schauspielkollege Harrison Ford, der mit Rollen wie Indiana Jones oder Rick Deckard («Blade Runner») zur Hollywood-Legende wurde.

Beim Casting zu «Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung» war er ein Newcomer und machte sich keine grossen Hoffnungen. Heute ist er eine Filmlegende. Faye's Vision/Cover Images

Ein Blick auf Hamills Filmografie zeigt jedoch, dass er nie von der Bildfläche verschwand. Er war in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen und machte sich vor allem als Synchronsprecher einen Namen. Besonders seine Interpretation des Jokers in verschiedenen «Batman»-Animationsserien und Videospielen gilt als legendär.

Im Fall von Rupert Grint bleibt abzuwarten, ob dem 37-Jährigen mit «Nightborn» der Schritt aus dem langen Schatten von Ron Weasley gelingt. Die ersten Reaktionen nach der Weltpremiere an der Berlinale fallen positiv aus. Für den erhofften Befreiungsschlag wird ein gelungener Horrorfilm vermutlich nicht reichen – für einen Schritt in diese Richtung vielleicht eher.

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