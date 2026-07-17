Bevor Sylvester Stallone zum Weltstar wurde, war er ein abgebrannter Nobody mit einem Drehbuch und einem Traum. Seine Geschichte wird nun verfilm und das ist der erste Trailer.

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Erster Trailer zu «I Play Rocky» Die Geschichte über Stallones wahren Kampf in der Traumfabrik

Darum geht’s Die «Rocky»-Reihe zählt zu den grössten Sport-Franchises der Filmgeschichte und prägte mit der Saga um den kämpfenden Underdog aus Philadelphia eine ganze Ära der Popkultur.

In die Rolle von Sylvester Stallone schlüpft der US-amerikanische Schauspieler Anthony Ippolito, den einige aus der Netflix-Serie «Grand Army» kennen.

Der Film «I Play Rocky» soll voraussichtlich am 5. November 2026 in die Schweizer Kinos kommen. Zusammenfassung erstellt mit

Keine Angst, liebe «Rocky»-Fans: «I Play Rocky» ist nicht schon wieder die nächste Fortsetzung der «Rocky»-Filmreihe. Mit «Creed» feierte die beliebte Reihe ein Revival. Die Hauptrolle in diesen Filmen übernahm der Oscar-Nominierte Michael B. Jordan. Mit «I Play Rocky» gehen die Macher einen anderen Weg.

Im Fokus des neuen Biopics steht die Entstehung des Klassikers von 1976. So erzählt der Film die Geschichte, wie Hollywood-Star Sylvester Stallone sich dank seiner Rolle in «Rocky» in der Traumfabrik einen Namen erkämpfte. Fans von Underdog-Balladen dürften voll auf ihre Kosten kommen.

Denn ein Eintauchen in die Geschichte hinter dem Klassiker lohnt sich: Der damals 29-Jährige Stallone hielt sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Für die Rechte des Drehbuchs zu «Rocky» wurden ihm 350'000 US-Dollar geboten. Stallone stellte aber die Bedingung, dass er selbst die Hauptrolle von Rocky Balboa spielen dürfe.

Auf dem Regiestuhl nimmt Peter Farrelly Platz, welcher für seinen Film «Green Book» 2018 einen Oscar für den besten Film und das beste Drehbuch erhielt. Die Rolle von Sylvester Stallone spielt Anthony Ippolito, der ihm verblüffend ähnlich sieht. Bekannt wurde er für seine Rolle in der Netflix-Serie «Grand Army».

Der Film startet voraussichtlich im November 2026 bei blue Cinema.

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