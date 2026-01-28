Ella Rumpf weist im jungen Alter von 31 Jahren bereits eine beachtliche Karriere vor. In ihrem neusten Film «Coutures» steht sie mit Angelina Jolie vor der Kamera. Im Interview spricht sie über die Zusammenarbeit mit dem Hollywoodstar und ihre Wahrnehmung von der Modewelt.

Darum geht’s Die Handlung von Alice Winocours Drama «Coutures» spielt sich an der Paris Fashion Week ab.

Im Kern erzählt der Film jedoch von den Träumen und den Problemen dreier Frauen – und dem Umgang mit einem schweren Schicksalsschlag.

Hauptdarstellerin Angelina Jolie spielt eine Regisseurin, Ella Rumpf verkörpert eine Visagistin und Anyer Anei ist als kenianisches Model zu sehen.

Im Interview mit blue News spricht Ella Rumpf über die Dreharbeiten mit einem Hollywoodstar und den Wahnsinn der Modebranche.

«Couture» läuft aktuell im Kino. Zusammenfassung erstellt mit

Die in Paris geborene Schweizer Schauspielerin Ella Rumpf gab ihr Schauspieldebüt mit nur 16 Jahren und schon zu Beginn ihrer beeindruckenden Karriere führte ihr Weg über den deutschsprachigen Raum hinaus. Der internationale Durchbruch gelang ihr im provokanten Bodyhorror-Film «Raw» von Julia Ducournau – jener französischen Regisseurin, die 2021 mit dem Cannes-Schocker «Titane» die Goldene Palme gewann.

Diese rebellische, provokante Seite brachte Ella Rumpf auch in weiteren frühen Werken stark zum Ausdruck, zum Beispiel in «Chrieg» und in «Tiger Girl».

Es folgten starke Darbietungen von Ella in den erfolgreichen Schweizer Produktionen «Die göttliche Ordnung», dem Drama von Petra Volpe über den Kampf um das Frauenstimmrecht, und «Soul of a Beast», dem fiebertraumartigen Liebesabenteuer von Lorenz Merz.

Auftritte in erfolgreichen US-Serien

Im Rahmen der Berlinale 2020 wurde Ella als eines von zehn der vielversprechendsten jungen Schauspieltalente als Berlinale Shooting Star geehrt.

Auch der englischsprachige Markt wurde ihr geöffnet mit einer Gastrolle in der erfolgreichen HBO-Serie «Succession» und einem Auftritt in der Krimiserie «Tokyo Vice», bei der unter anderem Michael Mann als Regisseur und Produzent mitwirkte.

Zuletzt übernahm Ella Rumpf die Hauptrollen in den französischen Dramen «Le Théorème de Marguerite» und «Des preuves d’amour», welche ihre Weltpremieren beide in Cannes feierten. Mit letzterem besuchte Ella 2025 auch das Zürich Film Festival.

In ihrem neusten Film «Coutures» ist Ella Rumpf nun an der Seite des Hollywoodstars Angelina Jolie zu sehen. Die Handlung des feinfühlig inszenierten Dramas spielt sich an der Paris Fashion Week ab und fängt den hektischen Alltag der manchmal gnadenlosen Modewelt ein. Erzählt wird aus der Perspektive dreier unterschiedlicher Frauen mit eigenen Träumen und Problemen, vor welche sie gestellt werden.

Ellas Rolle vermittelt Empathie und Hoffnung

Angelina Jolie spielt die Regisseurin Maxine, welche den Eröffnungsfilm für die Fashion Show beisteuert und von einem schweren Schicksalsschlag getroffen wird. Anyier Anei spielt das kenianische Model Ada, das ihre allererste Erfahrung bei so einer grossen Show macht und sogleich zu einer Protagonistin auf der Stage wird. Ella Rumpf verkörpert die Make-up Artistin Angèle, die gerne Autorin werden will und den Entwurf für ihr erstes Buch bei einem Verlag einreicht.

Die Wege der drei ungleichen Frauen kreuzen sich und Angèle wird mit ihrer hilfsbereiten, empathischen Art zu einer grossen Unterstützung für Maxine und Ada. Ella Rumpf vermittelt Hoffnung auf starke, aber dezente und authentische Weise in ihrer Rolle.

blue News traf Ella Rumpf in Zürich zum Interview und sprach mit ihr über die Dreharbeiten mit Hollywood-Grösse Angelina Jolie, den Wahnsinn der Modewelt und ihre regelmässige Zusammenarbeit mit erfolgreichen weiblichen Regisseurinnen.

«Couture» läuft aktuell in den Deutschschweizer Kinos.