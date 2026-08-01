Dakota Johnson reiht sich damit in eine lange Liste prominenter Schauspielerinnen ein, die Marilyn Monroe bereits verkörpert haben. Erste Bilder zeigen, wie stark sich der «Fifty Shades of Grey»-Star verändern musste.

Dakota Johnson wurde mit «Fifty Shades of Grey» international bekannt und war zuvor in einer kleinen Rolle in «The Social Network» zu sehen.

Darum geht’s Der internationale Durchbruch gelang Dakota Johnson 2015 mit «Fifty Shades of Grey». Seitdem hat sie in zahlreichen erfolgreichen Filmen mitgewirkt. Zuletzt überzeugte sie mit «Materialists», der direkt ins Herz ging.

In ihrem neuesten Film verkörpert die 36-jährige Hollywood-Schauspielerin Marilyn Monroe. Das Biopic erscheint anlässlich des 100. Geburtstags der Filmikone.

Die Weltpremiere des Films «Flesh Impact» ist für September 2026 beim Filmfestival in Venedig geplant. Zusammenfassung erstellt mit

Man kann von Dakota Johnson halten, was man will – eines hat die Schauspielerin in den vergangenen Jahren mehrfach bewiesen: Sie ist längst mehr als nur ihre Rolle in «Fifty Shades of Grey». Mit verschiedenen Filmprojekten hat sich die Schauspielerin Schritt für Schritt vom Image der schüchternen Anastasia Steele gelöst und sich als ernstzunehmende Darstellerin etabliert.

In ihrem neuesten Filmprojekt übernimmt die 36-Jährige nun eine besonders anspruchsvolle Rolle. Johnson verkörpert die legendäre Marilyn Monroe im Biopic «Flesh Impact».

Erste Bilder zeigen Johnson mit platinblonden Locken, roten Lippen und Monroes charakteristischem Schönheitsfleck.

Mehr als ein Sexsymbol

Der Film stammt von Regisseurin Maggie Gyllenhaal und beleuchtet das Leben der Hollywood-Ikone aus einer neuen Perspektive. Wie Gyllenhaal in einem Interview verriet, fasziniert sie Marilyn Monroe schon seit vielen Jahren. Dennoch habe sie zunächst gezweifelt, ob sie die richtige Person für das Projekt sei.

Der Zweifel dürfte unbegründet sein: Die Schwester von Hollywood-Star Jake Gyllenhaal brillierte einst selbst als Schauspielerin an der Seite von Julia Roberts und Kirsten Dunst in «Mona Lisas Lächeln». Für ihre Nebenrolle als Journalistin im Musikdrama «Crazy Heart» wurde sie 2010 für einen Oscar nominiert. Spätestens mit ihrem Regiedebüt «Frau im Dunkeln» bewies sie zudem ihr Talent als Filmemacherin.

Mit «Flesh Impact» will Gyllenhaal Monroe nicht nur als glamouröse Ikone oder Sexsymbol zeigen, sondern den Menschen hinter dem weltberühmten Mythos in den Mittelpunkt rücken. Die im Alter von 36 Jahren verstorbene Monroe galt zwar als grösster Star ihrer Zeit, kämpfte jedoch zeitlebens mit dem Druck des Ruhms, privaten Krisen und dem Bild, das die Öffentlichkeit von ihr hatte. Immer wieder rang sie mit psychischen Problemen, Schlafstörungen, gescheiterten Beziehungen und dem Gefühl, von der Filmindustrie auf ihr Aussehen reduziert zu werden.

Genau diese zwei Seiten der Hollywood-Legende sollen in «Flesh Impact» sichtbar werden. Deshalb setzt die Regisseurin auf einen ungewöhnlichen Kniff und lässt Marilyn Monroe von gleich zwei Schauspielerinnen verkörpern.

Während Dakota Johnson die glamouröse Hollywood-Legende verkörpert, übernimmt die 93-jährige Oscar-Preisträgerin Ellen Burstyn eine alternative Interpretation der Schauspielerin. Sie spielt eine Version von Marilyn Monroe, die die Öffentlichkeit nie kennengelernt hat – eine symbolische Darstellung der Frau hinter dem Mythos und des Lebens, das ihr möglicherweise verwehrt blieb.

Der Film soll anlässlich des 100. Geburtstags der Filmikone seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Venedig feiern.