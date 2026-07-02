Die älteste «Bares für Rares»-Verkäuferin aller Zeiten erfüllt sich mit dem Besuch bei Horst Lichter einen grossen Wunsch. Allerdings muss sie ihr Mitbringsel für einen weitaus niedrigeren Preis verkaufen, als erhofft.

Über das Alter einer Dame spricht man bekanntlich nicht. Sohn Manfred nahm dem Gastgeber deshalb die Frage ab: «Meine Mutter wird dieses Jahr 100.»

Rekord bei «Bares für Rares» Fast 100-jährige Verkäuferin «möchte zum Schluss noch mal alles mitnehmen»

Darum geht’s Mit fast 100 Jahren schrieb Christel bei «Bares für Rares» Geschichte und dürfte die älteste Verkäuferin sein, die je in der ZDF-Trödelshow auftrat.

Ihr Art-déco-Armband aus den 1920er-Jahren wurde auf 3'500 bis 4'000 Euro geschätzt – deutlich weniger als die erhofften 8'000 bis 10'000 Euro.

Immerhin: Im Händlerraum setzte sich Daniel Meyer mit einem Gebot durch, das über dem Schätzpreis lag.

Als Horst Lichter das Alter von Verkäuferin Christel erfuhr, verschlug es ihm kurz die Sprache. Die alte Dame schreibt bei «Bares für Rares» wohl TV-Geschichte.

«Na, das ist ja mal eine gemütliche Runde», zeigte sich Horst Lichter hoch erfreut. Schnell wurde klar: Dieser Besuch war alles andere als gewöhnlich. Christel dürfte die älteste Verkäuferin gewesen sein, die jemals in der ZDF-Trödelshow zu Gast war.

Über das Alter einer Dame spricht man bekanntlich nicht. Sohn Manfred nahm dem Gastgeber deshalb die Frage ab: «Meine Mutter wird dieses Jahr 100.» Horst Lichter konnte seine Bewunderung kaum verbergen. Sofort schenkte er Christel ein Herz und gleich zwei begeisterte «Wow!» hinterher.

«Ja, Heide, wat sind wir junge Hüpfer!», lachte er in Richtung der Expertin Heide Rezepa-Zabel. «Du bist ja noch nicht mal bei der Hälfte angekommen!»

«Na das ist ja mal eine gemütliche Runde», zeigte sich Horst Lichter hoch erfreut. Schnell wurde klar: Dieser Besuch war alles andere als gewöhnlich. Christel dürfte die älteste Verkäuferin gewesen sein, die jemals in der ZDF-Trödelshow zu Gast war. ZDF

Wunschpreis weit untertroffen

Für Christel indes erfüllte sich mit ihrem Besuch ein Herzenswunsch. «Ich möchte zum Schluss noch mal alles mitnehmen.» Einmal bei «Bares für Rares» dabei zu sein, gehörte unbedingt dazu.

Passender hätte ihr Mitbringsel kaum sein können. Das Armband stammte ebenfalls aus den 1920er-Jahren und war damit fast so geschichtsträchtig wie seine Noch-Besitzerin. Platin galt damals als Luxusmaterial schlechthin. Es war kostbarer als Gold und Ausdruck von Prestige.

Die Diamanten und Saphire waren durch ihre Geradlinigkeit exakt in Szene gesetzt. Zusammen brachten die Edelsteine rund 3,8 Karat auf die Waage. Auch handwerklich überzeugte das qualitativ hochwertige Schmuckstück. Vermutlich war es in Deutschland gefertigt worden. Einzig ein paar gelöste Ösen liessen sich feststellen, referierte die Expertin.

Die Diamanten und Saphire waren durch ihre Geradlinigkeit exakt in Szene gesetzt. Zusammen brachten die Edelsteine rund 3,8 Karat auf die Waage. ZDF

Christel und Manfred hofften auf 8'000 bis 10'000 Euro. Die Expertise bremste die Erwartungen allerdings auf 3'500 bis 4'000 Euro. Mutter und Sohn liessen sich davon nicht entmutigen und nahmen die Händlerkarte für das Armband an. «Bevor es in der Schublade liegt ...»

Christel blieb optimistisch und hoffte, dass die Händler den Preis nicht allzu sehr drücken würden. Im Händlerraum zeigte sich schnell, dass das Art-déco-Objekt bestens ankam. Gleich mehrere interessierten sich für das funkelnde Stück.

Am Ende legte Daniel Meyer 4'300 Euro auf den Tisch. Das Armband erinnerte ihn an seine Grossmutter, eine «Grande Dame», die ganz ähnlichen Schmuck getragen hatte.

Horst Lichter konnte seine Bewunderung kaum verbergen. Er schenkte Christel ein Herz und gleich zwei begeisterte «Wow!» hinterher. ZDF

«Bares für Rares»: Das waren die weiteren Objekte der Sendung

«Das ist sehr ausdrucksstark», lobte Dr. Bianca Berding das Werk von Christian Peschke. Das Gemälde vereinte unter anderem Kubismus und Surrealismus und wurde auf 1'500 bis 1'800 Euro geschätzt.

Im Händlerraum wurde es dann kurz persönlich. Fabian Kahl fühlte sich von der dargestellten Frau an seine Ex erinnert. Geboten wurde trotzdem – oder gerade deswegen? Den Zuschlag sicherte sich am Ende jedoch sein Kontrahent Daniel Meyer mit 1'450 Euro.

Mit dem «Mann in Ketten» ging es anschliessend deutlich klassischer und maskuliner weiter. Die französische Régule-Figur aus der Zeit um 1930 war lange in Familienbesitz. Die Expertise sah 450 bis 650 Euro als realistisch an. Doch die Händler hatten offenbar Gefallen an der Figur gefunden. Erst bei starken 1'270 Euro war Schluss. Markus Wildhagen erhielt den Zuschlag.

Der «Mann in Ketten» ist eine französische Régule-Figur aus der Zeit um 1930 und war lange in Familienbesitz. Die Expertise sah 450 bis 650 Euro als realistisch an. ZDF

Küchenhelfer, Wellnessgerät oder doch ein Prügel? Das ungewöhnliche Holzobjekt sorgte zunächst für reichlich Rätselraten. Die Auflösung? Es handelte sich um einen Doppel-Punkt-Roller aus den 1920er-Jahren, der einst für Massage-Anwendungen gedacht war. Die Expertise sah einen geringen Wert von 20 bis 30 Euro.

Im Händlerraum wurde der Massageroller gleich ausprobiert. Viel entspannter wurde es beim Preis allerdings nicht: Christian Vechtel zahlte am Ende genau 20 Euro.

Viel Silber, viel Geld

Ein alter Sparschrank mit seinen 40 Fächern hatte viele Jahre im Vereinsheim eines Reitvereins gehangen. Wegen seines eher mittelmässigen Zustands wurden lediglich 30 bis 50 Euro erwartet.

«Wo habt ihr das denn abgeschraubt?», wollten die Händler augenzwinkernd wissen. Als sie hörten, dass der Erlös in die Jugendarbeit fliessen sollte, griff Pferdefreundin Susanne Steiger besonders grosszügig zu und machte mit 100 Euro den Deal perfekt.

Eine entzückende kleine Silberdose mit Bulldoggenbabys darauf entpuppte sich als historischer Briefmarkenbehälter. ZDF

Den Schlusspunkt setzte eine entzückende kleine Silberdose mit Bulldoggenbabys darauf. Tatsächlich handelte es sich um einen historischen Briefmarkenbehälter aus Wien, den Alexander Sturm vermutlich zwischen 1885 und 1905 gefertigt hatte.

Mit 133 Gramm Silber brachte die Dose nicht nur Gewicht, sondern auch einen stattlichen Wert mit. Die Schätzung lag bei 600 bis 800 Euro. Christian Vechtel bestätigte sie mit seinem Gebot von 720 Euro.