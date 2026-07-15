Christopher Nolans «The Odyssey» zählt zu den meisterwarteten Kinofilmen des Jahres. An der Premiere in New York sorgten die Stars mit ihren Outfits für Aufsehen – allen voran Zendaya, die ihre Rolle als Göttin Athena auch auf dem roten Teppich inszenierte.

Stilsicher auf dem Red Carpet: Matt Damon und Anne Hathaway bei der New Yorker Premiere von «The Odyssey».

Kurz vor Kinostart Göttlicher Auftritt: Die besten Looks der «Odyssey»-Premiere in New York

Darum geht’s Am Montag feierte «The Odyssey» in London Weltpremiere, und gestern sorgten die Stars in New York für Aufsehen.

Der Film bringt Homers antike Saga auf die IMAX-Leinwand – ein 250-Millionen-Dollar-Epos über Odysseus’ mythische Heimreise nach dem Trojanischen Krieg.

Nach «Oppenheimer» und «Tenet» sorgt Christopher Nolan mit «The Odyssey» für den nächsten Kino-Event des Jahres.

«Odyssee» startet am 16. Juli bei blue Cinema. Zusammenfassung erstellt mit

Die Liste des Casts von «The Odyssey» liest sich wie das Who is Who des Schauspiel-Olymps. Für das Kino-Epos hat Meister-Regisseur Christopher Nolan ein Star-Ensemble zusammengestellt, das seinesgleichen sucht: Preisträger*innen, Marvel-Held*innen und aufstrebende Talente vereint in einem Film. Von Anne Hathaway über Matt Damon bis hin zum Traumpaar Zendaya und Tom Holland.

Die Verfilmung von Homers antiker Saga erzählt die Geschichte von Odysseus' gefährlicher Heimreise. Nach dem Fall Trojas kämpft sich der griechische König durch mythische Gefahren, getrieben vom Wunsch, zu seiner Frau Penelope zurückzukehren. Gedreht wurde alles im IMAX-Format.

«The Odyssey» startet am 16. Juli bei blue Cinema.