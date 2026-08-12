«The Invite» basiert auf der gleichen spanischen Vorlage wie die Schweizer Komödie «Die Nachbarn von oben». blue News sprach mit Olivia Wilde und Edward Norton über ihr eigenes Verhältnis zu Nachbarn und das Thema Selbstfürsorge.

Darum geht’s In Olivia Wildes «The Invite» erhält ein Ehepaar Besuch von ihren lauten sexfreudigen Nachbarn von oben.

Die prickelnde Kammerspiel-Komödie basiert auf dem Konzept der spanischen Vorlage «Sentimental» – wie auch der Schweizer Film und blue Koproduktion «Die Nachbarn von oben».

Die Gastgeber werden von Olivia Wilde selbst und Seth Rogen gespielt, Penélope Cruz und Edward Norton verkörpern das lustvolle Gästepaar.

Im Interview mit blue News sprechen Olivia Wilde und Edward Norton über ihre eigenen Erfahrungen mit Nachbarn, Perspektivenwechsel im Leben und Selbstachtung.

«The Invite» läuft ab 13. August bei blue Cinema. Zusammenfassung erstellt mit

Wie verhält man sich, wenn die sexfreudigen Störenfriede aus dem oberen Stock auf Besuch kommen? Gute Miene zum bösen Spiel? Oder direkte Konfrontation?

Diese unbequeme Situation schafft die Ausgangslage für die herrlich witzige, schlüpfrige Komödie «The Invite» von Olivia Wilde, welche insbesondere für ihre Rolle in der Ärzteserie «Dr. House» bekannt wurde.

Das Kammerspiel beruht auf der Vorlage des spanischen Films «Sentimental» von Cesc Gay. Und von der Geschichte gibt es auch eine bekannte Schweizer Version. «Die Nachbarn von oben» von Sabine Boss orientiert sich am selben Konzept.

Fremdschäm-Momente

Wie in ihrem letzten Film «Don’t Worry Darling» übernimmt Olivia Wilde selbst auch in «The Invite» eine zentrale Rolle. Sie und Seth Rogen spielen das Gastgeberpaar Angela und Joe, welches seit fast zwei Jahrzehnten verheiratet ist, und sich auseinandergelebt hat, ohne es richtig wahrhaben zu können.

Und mit dieser Tatsache werden sie direkt konfrontiert, indem sie die lauten Nachbarn von oben, Pina und Hawk, einladen. Penélope Cruz und Edward Norton spielen die Gäste mit einer schonungslos direkten Art, filterlos, und sorgen damit immer wieder für kuriose, unangenehme Momente, die beim Publikum für Lacher sorgen, aber auch Fremdscham wecken.

Angela bewundert und beneidet Pina, während Joe weniger Freude an Hawks Offenheit findet. Als ihnen offenbart wird, was da oben in der Nachbarswohnung tatsächlich genau abgeht, wird ihre Neugier nochmals gesteigert.

Identitätsfragen und Selbstachtung

Doch «The Invite» ist mehr als eine genüssliche Sexkomödie. Der Besuch der Nachbarn sorgt dafür, dass sich das Ehepaar mit sich selbst konfrontiert. Auf clevere Weise thematisiert der Film Identitätsfragen, Selbstreflexion und Selbstachtung. «People forget that they deserve more» sagt Pina.

Im Interview mit blue News erzählt Olivia Wilde, inwiefern ihr Film jedem Menschen Identifikationsspielraum bietet und was die Geschichte in ihrem Publikum auslösen kann. Und Edward Norton spricht über die Bedeutung und Wirkung von Perspektivwechsel im Leben.

«The Invite» läuft ab 13. August bei blue Cinema.

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