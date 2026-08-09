Im erfrischend ehrlichen Coming-of-Age-Drama «Ketticè» spielt Monica Bellucci die Mutter eines perspektivenlos wirkenden Jugendlichen. blue News traf den Regisseur und den charismatischen jungen Hauptdarsteller in Locarno zum Interview.

Coming-of-Age-Hit «Ketticè» in Locarno «Ich war nervös, aber Monica Bellucci hat beim Dreh viel mit mir gelacht»

Darum geht’s «Ketticè» spielt in Palermo zu Beginn der 10er-Jahre und erzählt auf ehrliche und natürliche Weise von Jugend- und Erziehungsproblemen.

Hauptfigur Giulio wirkt orientierungs- und lustlos, ist schlecht in der Schule, will nicht mehr zum Fussball – einzig die rebellische Ketty weckt noch sein Interesse.

Die Mutter des jugendlichen Protagonisten wird von der italienischen Filmikone Monica Bellucci verkörpert.

blue News traf Regisseur Giovanni Tortorici und Hauptdarsteller Salvatore Gallina bei der Weltpremiere in Locarno. Zusammenfassung erstellt mit

In den jugendlichen Figuren aus Giovanni Tortoricis «Ketticè» dürften sich viele Zuschauende wiedererkennen. Das Coming-of-Age-Drama wirkt so natürlich, wie es selten einem Film über das Erwachsenwerden gelingt.

Es folgt dem 16-jährigen Giulio und zeigt zunächst auf humorvolle, unbekümmerte Weise, wie er mit seinen Freunden Fussball spielt, abends oft ausgeht und kifft, Mädchen kennenlernt, die ersten Zungenküsse verteilt und stets zu Streichen und frechen Sprüchen aufgelegt ist. Doch die Begegnung mit der frechen, rebellischen Ketty verändert Giulio.

Kritik an Erziehungskultur

Und damit kippt auch die anfänglich unbeschwerte Stimmung des Films. Denn während seine Faszination für Ketty und das gemeinsame Jointrauchen immer grösser wird, verliert er zunehmend die Lust an allem anderen im Leben. Die beiden wirken verloren in dieser Welt, perspektiven- und orientierungslos. Seine Mutter, sensibel und herrlich hysterisch verkörpert von Monica Bellucci, macht sich ernsthafte Sorgen um ihren Jungen. Die Streitereien zwischen den beiden werden immer heftiger. Und sein Vater (Tommaso Cristiano Wirz) findet auch keinen Zugang zu Giulio.

Tortorici verweist in «Ketticè» auf die Gefahren im Umgang mit Drogen. Vor allem aber übt er auf sehr authentische Weise Kritik an der Erziehungskultur und am Erziehungssystem in seinem Land. Zwischen den Generationen scheint es eine Art Kluft zu geben, wie der Film aufzeigt.

Produziert von Luca Guadagnino

blue News traf den jungen Hauptdarsteller Salvatore Gallina und Regisseur Tortorici im Rahmen der Weltpremiere in Locarno zum Interview. Beide schwärmen sie von der Zusammenarbeit mit Schauspielgrösse Monica Bellucci. Und es stecke auch viel persönliche Erfahrung und Wahrnehmung von Tortorici in seinem Film. Gerade deshalb wirkt er wohl auch so natürlich und ehrlich.

Produziert wurde «Ketticè» übrigens von Luca Guadagnino, Regisseur von erfolgreichen Filmen wie «Call Me by Your Name» oder «Challengers».

Mehr Videos aus dem Ressort