«The Odyssey» von Meisterregisseur Christopher Nolan ist eines der ganz grossen Kino-Highlights des Jahres. Doch mit der Veröffentlichung des Trailers löste der Film im Vorfeld einige Kontroversen aus. Nach der Weltpremiere in London sind nun die ersten Stimmen da.

Neues Epos von Christopher Nolan Ist das der beste Film des Jahres? Die ersten Reaktionen zu «The Odyssey» sind da

Darum geht’s «The Odyssey» ist Christopher Nolans Interpretation des antiken griechischen Epos von Homer.

Erzählt wird die Geschichte von König Odysseus’ abenteuerlicher Heimreise nach dem Trojanischen Krieg, wobei er diversen mythischen Wesen begegnet.

Im starbesetzten Fantasyfilm wirken unter anderem Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Tom Holland und Zendaya mit.

The Odyssey» läuft ab 16. Juli 2026 bei blue Cinema. Zusammenfassung erstellt mit

Als «absoluter Triumph» wird Christopher Nolans «The Odyssee» bezeichnet, wie die britische Zeitung «The Guardian» nach der Weltpremiere in London berichtet. Die Erwartungen und die Vorfreude waren bereits riesig – und sind soeben nochmals gestiegen.

Kein Wunder, schliesslich zeichnet sich der britisch-amerikanische Meisterregisseur verantwortlich für exzellente Filme wie die «Dark Knight»-Trilogie, «Inception» oder «Interstellar», mit denen er eine riesige Fanbase aufbaute.

Für sein letztes Werk «Oppenheimer» wurde Nolan mit dem Oscar für den Besten Film und die Beste Regie ausgezeichnet – die längst überfällige Krönung für sein herausragendes Filmschaffen.

Emotionale Nähe trotz epischer Inszenierung

Für die Verfilmung eines sagenumwobenen Epos wie jenes von Homers «Die Odyssee», dessen Ursprung im 8. oder 7. Jahrhundert vor Christus liegt, ist Christopher Nolan wie geschaffen. Kaum ein anderer Regisseur versteht es so gut, epische Geschichten auf überwältigende Art und Weise zu inszenieren und dabei gleichzeitig eine emotionale Nähe zu schaffen und eine Natürlichkeit zu wahren.

Nolan ist ein Visionär – einer der einzigen und letzten Autorenfilmer Hollywoods, der seine Filme «on location» dreht und sie bei jedem Schritt mitbegleitet.

Kontroversen im Vorfeld

Doch im Zuge der Trailer-Veröffentlichungen sorgte «The Odyssey» nicht nur für Begeisterungsstürme, sondern löste auch mehrere Kontroversen aus. Zunächst wurde das moderne gesprochene Englisch mit amerikanischem Akzent kritisiert. Unter anderem fällt das Wort «Dad», was viele nicht als passend empfinden für die Verfilmung eines antiken Stoffs.

Christopher Nolan hat diesbezüglich geantwortet, es sei vielleicht naiv von ihm gewesen, aber er wollte eine bodenständige Erzählung. Auch dies ein Hinweis auf die Greifbarkeit, die Nahbarkeit, die er in seinen Filmen schafft.

Auch auf die Rüstungen wurde eingedroschen. Sie seien zum Teil zu modern, dunkel und glänzend und sähen aus wie Batman-Kostüme. Ob dahinter wohl Absicht steckt, Mister Nolan?

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Eine heftige, üble Debatte löste zudem die Besetzung der Helena von Troja aus. Gespielt wird diese von der dunkelhäutigen Lupita Nyong’o, was rechtsextreme Aktivisten auf Social Media zu einer regelrechten Hetze veranlasste. Sogar Elon Musk kritisierte Nolans Entscheid heftig und meinte, er «pisse» damit auf Homers Grab.

Nyong’o selbst reagierte gelassen und verwies darauf, dass es sich um eine mythologische Erzählung handle. Ausserdem repräsentiere der Cast die ganze Welt und sie stehe voll und ganz hinter Nolans Beabsichtigung.

Kompletter Dreh mit IMAX-Kameras

Bei all den Kontroversen ist es umso erfreulicher, dass die ersten Reaktionen nach der Weltpremiere in London nun sehr positiv ausfallen. Fans von Nolan und Kinobegeisterte dürfen sich auf ein bildgewaltiges, mitreissendes Epos einstellen. Gedreht wurde «The Odyssey» übrigens komplett mit IMAX-Kameras – ein Novum in der Kinogeschichte.

Neben der erwähnten Lupita Nyong’o sind in «The Odyssey» zahlreiche weitere Hollywoodstars vertreten. Matt Damon spielt die Hauptrolle des Odysseus, Anne Hathaway dessen Frau Penelope. Zudem wirken Robert Pattinson und das frisch vermählte Traumpaar Zendaya und Tom Holland mit.

«The Odyssey» läuft ab 16. Juli bei blue Cinema.

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