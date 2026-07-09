Am Locarno Film Festival gehen 17 Filme aus aller Welt im internationalen Wettbewerb ins Rennen um den Hauptpreis. Auch eine Schweizer Koproduktion hat Chancen auf den Goldenen Leoparden. Dies gab die Festivalleitung am Donnerstag in Zürich bekannt.

Der künstlerische Leiter des Locarno Film Festivals, Giona A. Nazzaro, informierte am Donnerstagvormittag über das Filmprogramm, in dem sich sowohl Weltpremieren wie auch Klassiker finden.

Der Film «O Jacaré» bildet den Abschluss einer Trilogie des in Lausanne lebenden Filmemachers Basil Da Cunha. Sie führen einen Vorort von Lissabon. Die Mischung aus Drama und Thriller ist eine schweizerisch-portugiesische Koproduktion, die sich um die Beute eines Überfalls dreht.

Für Besuchende ist das Freilufterlebnis auf der Piazza Grande jeweils etwas Besonderes. Zu sehen gibt es hier «The Invite» US-amerikanische Filmemacherin Olivia Wilde ("Don't Worry Darling") als Schweizer Premiere. Oder mit «Frank & Louis» der erste englischsprachige Film von Petra Volpe ("Die Göttliche Ordnung», «Heldin"). Beide Regisseurinnen werden nach Locarno kommen.

Zwischen dem 5. und 15. August sind 233 Filme zu sehen, wie die Leitung am Donnerstag in Zürich bekanntgab. Davon sind 103 Weltpremieren.