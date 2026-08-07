Bei einem Empfang des Locarno Film Festivals auf dem Monte Verità hat am Freitagmittag ein Teil einer Bühne nachgegeben. Eine Sitzplattform für das Publikum geriet in Schräglage, wobei mindestens eine Person verletzt wurde.

Gäste stehen am Empfang des Locarno Film Festivals auf dem Monte Verità von ihren Stühlen auf, weil ein Teil derr Bühne nachgab.

Der mittlere Teil der Bühnenkonstruktion gab im Vorfeld von geplanten Referaten nach, wie das Locarno Film Festival am Freitag mitteilte. Dadurch geriet die Sitzplattform für das Publikum in eine Schräglage. Auf ihr befanden sich Vertretende aus Politik und Kultur.

Die anwesenden Gäste konnten die Konstruktion ungehindert verlassen. Die verletzte Person begab sich umgehend in die Behandlung von anwesenden Rettungskräften. Die Kantonspolizei Tessin und die Gemeindepolizei von Ascona TI waren vor Ort. Das Festival will informieren, sobald gesicherte Fakten vorliegen, wie es weiter hiess.

Nach einer kurzen Unterbrechung und der Suche nach einem neuen Ort im Park des Monte Verità konnte dann auch das geplante Gespräch zwischen der sich ebenfalls vor Ort befindenden Kulturministerin Elisabeth Baume-Schneider und Maja Hoffmann, Präsidentin des Festivals, dann doch noch stattfinden.

Baume-Schneider setzte sich für die öffentliche Kulturförderung, die Mehrsprachigkeit und den Dialog zwischen Künstlern und Politikern ein. Hoffmann plädierte für eine Kultur, die Verbindungen schafft.