Bei einem Empfang des Locarno Film Festivals auf dem Monte Verità hat am Freitagmittag ein Teil einer Bühne nachgegeben. Eine Sitzplattform für das Publikum geriet in Schräglage, wobei mindestens eine Person verletzt wurde.

Gäste stehen am Empfang des Locarno Film Festivals auf dem Monte Verità von ihren Stühlen auf, weil ein Teil derr Bühne nachgab.

Aktuell Person verletzt: Bühne bei Filmfestival-Empfang in Locarno gab nach

Der mittlere Teil der Bühnenkonstruktion gab im Vorfeld von geplanten Referaten nach, wie das Locarno Film Festival am Freitag mitteilte. Dadurch geriet die Sitzplattform für das Publikum in eine Schräglage.

Die anwesenden Gäste konnten die Konstruktion ungehindert verlassen. Die verletzte Person begab sich umgehend in die Behandlung von anwesenden Rettungskräften.

Die Kantonspolizei Tessin und die Gemeindepolizei von Ascona TI sind vor Ort. Das Festival will informieren, sobald gesicherte Fakten vorliegen.