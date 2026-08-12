Regisseurin Petra Volpe feierte die Premiere ihres ersten englischsprachigen Spielfilms auf der Piazza Grande im Rahmen des diesjährigen Locarno Film Festivals.

Locarno-Premiere von «Frank & Louis» Petra Volpe: «Mein erster Film auf der Piazza – ein aufregender Moment»

Darum geht’s Petra Volpe ist bekannt für die Filme «Die göttliche Ordnung», «Die goldenen Jahre» oder zuletzt «Heldin», mit welchem sie auch international für Aufsehen sorgte.

«Frank & Louis» ist ein berührendes Alzheimer-Drama, das in einem Hochsicherheitsgefängnis der USA spielt.

Im Auszug aus dem Interview mit blue News über den Film schwärmt der Cast über den Ort in der Sonnenstube der Schweiz.

Kinostart ist geplant für den 22. Oktober 2026 bei blue Cinema. Zusammenfassung erstellt mit

Bereits vor zwölf Jahren startete Regisseurin Petra Volpe das Filmprojekt «Frank & Louis». Am Montag, 10. August 2026, feierte ihre erste englischsprachige Produktion Premiere auf der Piazza Grande in Locarno.

Erstmals gezeigt wurde das Alzheimer-Drama, das in einem Gefängnis spielt, am diesjährigen Sundance Film Festival.

Der Moment sei für Volpe dennoch etwas ganz Besonderes, da es ihr erster Film auf der Piazza Grande ist.

Auch die beiden Hauptdarsteller Kingsley Ben-Adir («Barbie», «Bob Marley») und Rob Morgan («Marvel’s Daredevil», «This is Us») schwärmen in einem Auszug aus dem Interview mit blue News über den Film von Locarnos gigantischer Leinwand. Und auch die Stadt selbst wird von ihnen gelobt.

Darum geht es in ihrem Film

In dem Drama beschäftigt sich Regisseurin Petra Volpe nicht nur mit dem Leben im Gefängnis und den Folgen einer Alzheimer-Erkrankung. «Frank & Louis» erzählt davon, wie Fürsorge und menschliche Nähe selbst unter schwierigsten Bedingungen Empathie schaffen können.

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Erzählt wird die Geschichte von Frank, der eine lebenslange Haftstrafe verbüsst. Im Gefängnis übernimmt er die Betreuung des älteren Mitinsassen Louis, der an Alzheimer erkrankt ist. Zunächst verfolgt Frank damit vor allem ein eigenes Ziel: Er hofft, durch die Aufgabe seine Chancen auf eine vorzeitige Entlassung zu verbessern. Nach anfänglichen Schwierigkeiten entsteht jedoch auch eine enge Bindung zu Louis.

«Frank & Louis» startet voraussichtlich am 22. Oktober 2026 bei blue Cinema.

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