Star-Regisseur Christopher Nolan verfilmt mit «The Odyssey» eines der berühmtesten Werke der Weltliteratur. Damit du bestens auf eines der grössten Kinoereignisse des Sommers vorbereitet bist, hat blue News die wichtigsten Fakten für dich zusammengefasst.

Weniger Gott, mehr Zombies – So kühn ist Nolans Version des ältesten «Bestsellers» der Welt Christopher Nolan gelingt mit der Verfilmung von Homers Epos ein cineastischer Geniestreich.

Parat für «The Odyssey»? So verstehst du das Kino-Highlight des Jahres in fünf Minuten

Darum geht’s «The Odyssey» ist eine Adaption des von Homer geschriebenen antiken griechischen Epos und erzählt die lange und gefährliche Heimreise des griechischen Königs Odysseus nach dem Trojanischen Krieg.

Der Film beginnt acht Jahre nach dem Ende des Trojanischen Krieges.

Neben Odysseus (Matt Damon) spielt auch seine Frau Penelope (Anne Hathaway) eine zentrale Rolle im Kampf um das Königreich Ithaka.

Starregisseur Christopher Nolan verzichtet weitgehend auf klassische Fantasy und interpretiert die griechische Mythologie realistischer.

Der Film läuft aktuell bei blue Cinema. Zusammenfassung erstellt mit

Wer ist Odysseus überhaupt?

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Odysseus, verkörpert von Matt Damon, der König der griechischen Insel Ithaka. Er zählt zu den bekanntesten Helden der griechischen Mythologie und zeichnet sich weniger durch seine körperliche Stärke als durch seinen scharfen Verstand aus.

The Odyssey von Christopher Nolan mit Matt Damon (2026) © 2026 Universal Studios. All Rights Reserved.

Mit List und strategischem Geschick meistert er selbst scheinbar unlösbare Herausforderungen.

Warum die «Odyssee» bis heute fasziniert

Auch ohne Homers «Odyssee» gelesen zu haben, kennt fast jeder ihre Grundidee. Es ist die Geschichte eines Helden, der nach einem Krieg eine gefährliche Heimreise antreten muss, unterwegs unzählige Prüfungen besteht und am Ende verändert zurückkehrt. Das Erzählmuster prägt bis heute zahlreiche Filme, Bücher und Videospiele, von «Der Herr der Ringe» und «Star Wars» bis «God of War» und «Assassin's Creed Odyssey». Kein Wunder also, dass sich nun auch Christopher Nolan dem berühmten Stoff widmet.

«Odyssee» kurz erklärt

Die «Odyssee» erzählt die Geschichte des griechischen Helden Odysseus, der nach dem Trojanischen Krieg nach Hause auf die Insel Ithaka zurückkehren will. Was eigentlich nur wenige Wochen dauern sollte, wird zu einer zehnjährigen Irrfahrt voller Gefahren: Er begegnet Zyklopen, Sirenen, Meeresungeheuern und Göttern, die ihm immer neue Hindernisse in den Weg stellen. Währenddessen wartet seine Frau Penelope auf seine Rückkehr und wehrt zahlreiche Freier ab. Am Ende kehrt Odysseus nach Ithaka zurück und kämpft um sein Königreich.

Der Trick mit dem Trojanischen Pferd

Bevor Odysseus seine legendäre Heimreise antritt, kämpft er zehn Jahre im Trojanischen Krieg. Ausgelöst wird der Konflikt, nachdem Paris, Prinz von Troja, Helena, die Ehefrau des spartanischen Königs Menelaos nach Troja bringt. Daraufhin schliessen sich die griechischen Könige zusammen und ziehen gemeinsam in den Krieg.

The Odysseus von Christopher Nolan (2026) © 2026 Universal Studios. All Rights Reserved.

Jahrelang gelingt es keiner Seite, den entscheidenden Sieg zu erringen. Erst Odysseus entwickelt eine geniale List: das Trojanische Pferd. Die Griechen täuschen ihren Rückzug vor und hinterlassen ein riesiges Holzpferd, in dessen Innerem sich ausgewählte Krieger verstecken. Die Trojaner ziehen das vermeintliche Siegesgeschenk in ihre Stadt und besiegeln damit ihr eigenes Schicksal. In der Nacht verlassen die griechischen Krieger das Pferd, öffnen die Stadttore für ihr Heer und erobern Troja.

Der Krieg ist vorbei. Für Odysseus beginnt damit jedoch erst die längste Heimreise seines Lebens.

Warum die Heimreise so lange dauert

Nach dem Sieg über Troja sticht Odysseus mit seinen Männern endlich in See. Doch die Götter haben andere Pläne. Vor allem Meeresgott Poseidon macht dem König das Leben schwer. Immer wieder treiben Stürme seine Schiffe vom Kurs ab und zwingen ihn zu neuen Umwegen. Was als kurze Heimreise beginnt, entwickelt sich zu einer mehrjährigen Irrfahrt voller Gefahren. Er muss sich gegen den einäugigen Zyklopen Polyphem behaupten, den betörenden Gesängen der Sirenen widerstehen und verbringt Jahre auf der Insel der Nymphe Kalypso, die ihn nicht mehr ziehen lassen will.

Doch die grössten Hindernisse sind nicht immer Monster oder Götter. Immer wieder bringen auch falsche Entscheidungen, Übermut oder die Neugier seiner Gefährten die Reise in Gefahr. Genau das macht Odysseus zu einem ungewöhnlichen Helden: Er gewinnt seine Abenteuer nicht allein mit dem Schwert, sondern vor allem mit Klugheit, Geduld und Einfallsreichtum.

Penelopes eigener Kampf

Während Odysseus auf See ums Überleben kämpft, spielt sich auf Ithaka ein ganz anderer Machtkampf ab.

Weil seit Jahren jede Spur von Odysseus fehlt, glauben viele, der König sei längst tot. Zahlreiche adlige Freier belagern den Palast und drängen Penelope, einen von ihnen zu heiraten. Wer ihre Hand gewinnt, hofft auch auf die Herrschaft über Ithaka.

The Odysseus von Christopher Nolan (2026) mit Anne Hathaway © 2026 Universal Studios. All Rights Reserved.

Doch Penelope weigert sich hartnäckig. Mit einer berühmten List hält sie ihre Freier jahrelang hin. Sie behauptet, zuerst das Totentuch für ihren Schwiegervater fertigstellen zu müssen. Tagsüber webt sie daran, nachts trennt sie die Fäden heimlich wieder auf.

Während auf dem Meer Monster und Götter warten, entscheidet sich zuhause, ob Odysseus überhaupt noch ein Königreich hat, in das er zurückkehren kann.

Hollywoods grösstes Star-Ensemble des Jahres

Christopher Nolan hat für «The Odyssey» einige der aktuell gefragtesten Stars Hollywoods versammelt. Matt Damon übernimmt die Rolle des Odysseus, Anne Hathaway spielt seine Frau Penelope und Tom Holland ihren Sohn Telemachos. Zum Ensemble gehören ausserdem Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Jon Bernthal, Benny Safdie und Mia Goth.

Hollywoods Star-Enseble aus «Odyssey» bei der Premiere in London. Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa

Schon der Cast zeigt, welche Dimensionen Nolan für sein neues Epos anstrebt.

Nolan setzt neue Massstäbe

«The Odyssey» ist der erste Spielfilm überhaupt, der vollständig mit IMAX-70-mm-Kameras gedreht wurde. Somit schafft der Star-Regisseur etwas, das lange als kaum umsetzbar galt.

Da herkömmliche IMAX-Kameras extrem laut sind, mussten Dialogszenen bisher oft nachsynchronisiert werden. Für «The Odyssey» entwickelte IMAX gemeinsam mit Christopher Nolan eine neue Generation von Kameras und eine spezielle schalldämmende Kamerahülle. Dadurch konnten selbst intime Dialoge erstmals komplett mit den grossformatigen IMAX-Kameras aufgenommen werden.

Mit einem Budget von rund 250 Millionen Dollar ist «The Odyssey» zugleich Christopher Nolans teuerster Film.

Möchtest du noch mehr über den Film erfahren? In diesem Video bekommst du einen Blick hinter die Kulissen.

Der Film «Odyssee» läuft bei blue Cinemas.