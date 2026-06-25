Auch Supergirl trägt das kultige rotblaue Superheldenkostüm. Ihr Charakter ähnelt jenem von Superman jedoch überhaupt nicht. Im neusten Sci-Fi-Abenteuer aus dem DC-Universum bekämpft die ungewöhnliche Heldin einen skrupellosen Menschenhändler.

Darum geht’s «Supergirl» erzählt, wie Supermans Cousine Kara einem jungen Mädchen hilft, sich für den Mord an deren Familie zu rächen.

Ihr Widersacher Krem ist der Leader einer intergalaktischen kriminellen Bande, die unter anderem Menschenhandel betreibt und junge Frauen kidnappt.

In der Hauptrolle verleiht die 26-jährige australische Schauspielerin Milly Alcock der ungewöhnlichen Superheldin eine freche, unbekümmerte, und zugleich gutmütige Art.

«Supergirl» läuft ab sofort bei blue Cinema.

Wer die Bezeichnung «Supergirl» hört, denkt wohl in erster Linie an ein weibliches Pendant zur klassischen Heldenfigur «Superman». Dieser ist ausgestattet mit sämtlichen guten Attributen, die ein Wesen haben kann: Gutmütigkeit, Stärke, Schönheit, Mut, Herzlichkeit, Höflichkeit usw. Und wenn er nicht gerade als Superheld die Welt rettet, geht er als Clark Kent im Streberlook brav seinen Büropflichten nach.

Doch die junge Superheldin, die uns Regisseur Craig Gillespie (Cruella/I, Tonya) im neusten DC-Abenteuer «Supergirl» präsentiert, hat auf den ersten Blick so gar nicht viel gemein mit ihrem Cousin Superman – der makellosen Heldenfigur.

Supergirl heisst mit Geburtsnamen Kara Zor-El. Ihr blondes Haar trägt sie wild, ein wenig zerzaust, und ihre Augenringe verdeckt sie quasi permanent mit einer grossen dunklen Sonnenbrille. Kara ist in letzter Zeit nämlich ziemlich trinkfreudig, was sämtliche ihrer Fähigkeiten beeinträchtigt und ihre Wohnung in einem Saustall zurücklässt. Ihre einzige grosse Freude im Leben ist ihr Hund Krypto.

Patriarchat in Form von Menschenhändlern

Mit ihm allein verbringt sie ihren Geburtstag in einer Bar, als plötzlich ein junges Mädchen namens Ruthye (Eve Ridley) auftaucht und um Hilfe bittet. Ihre Familie wurde brutal ermordet von Krem (Matthias Schoenaerts), dem Anführer einer intergalaktischen kriminellen Organisation, die auf Diebeszüge geht und Menschenhandel betreibt.

Weil Kara ein ähnlich tragisches Schicksal in ihrer Kindheit erlebte, ist sie gewillt, Ruthye zu helfen. Und nach dem ersten Aufeinandertreffen mit Krem hat Kara auch eine eigene Rechnung mit ihm offen, weil dieser ihren heiss geliebten Hund Krypto kidnappt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie YouTube, TikTok oder Facebook. Aktiviere bitte "Swisscom Werbung bei Dritten", um diesen Inhalt anzuzeigen. Cookie - Einstellungen

Zugegeben wirkt vieles, was in «Supergirl» aufgetischt und thematisiert wird, ziemlich plakativ. Zunächst ist es nicht ganz einfach, der Hauptdarstellerin Milly Alcock die elende Säuferin abzukaufen. Und selbstverständlich muss ein Film mit Namen «Supergirl» im heutigen woken Zeitalter auch das Patriarchat an den Pranger stellen und bekämpfen. Wenn aber diese bösartigen Männer hauptsächlich in Form von schwerstkriminellen Menschenhändlern dargestellt werden, ist das schlichtweg zu oberflächlich und offensichtlich. Eine tiefgründige Auseinandersetzung mit der Unterdrückung von Frauen geht hier komplett verloren.

Eine nahbare, authentische Superheldin

Aber bei aller Oberflächlichkeit und einer eher banalen Handlung, macht «Supergirl» doch auch einiges sehr gut und gibt ein stimmungsvolles Gesamtwerk ab, das Emotionen weckt und zum Lachen anregt.

Hauptsächlich verantwortlich dafür ist die Interpretation dieser doch sehr aussergewöhnlichen Superheldin. Milly Alcock spielt Kara mit einer erfrischend frechen, unbekümmerten Art und einer teils sehr pointierten «Scheiss drauf»-Attitüde. Sie hat Ecken und Kanten und ist geprägt von einer tragischen Vergangenheit. Gleichzeitig vermittelt sie aber Optimismus und Durchhaltevermögen. All diese Eigenschaften machen sie nahbar und authentisch. «Supergirl» wirkt viel natürlicher, als es beispielsweise ein Kampfmaschinensupermodel wie Wonder Woman jemals sein wird.

Zudem ist es auch eine angenehme Abwechslung zu sehen, wie zwei junge Frauen Seite an Seite für Gerechtigkeit, für ihre Zukunft kämpfen und dabei auch sich selbst reflektieren und versuchen, ihren Weg zu finden. In dieser Form sind Frauenrollen noch immer eine Seltenheit im Mainstream-Kino.

«Supergirl» läuft aktuell im Kino.

Videos aus dem Ressort