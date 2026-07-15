Graues Haar und tiefe Falten – so kennt man Tom Cruise für gewöhnlich nicht. Im neu veröffentlichten Trailer zur Komödie «Digger» zeigt sich der US-Schauspieler nun völlig verwandelt.

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Graues Haar und tiefe Falten – so kennt man Tom Cruise für gewöhnlich nicht. Im neu veröffentlichten Trailer zur Komödie «Digger» zeigt sich der US-Schauspieler nun völlig verwandelt.

Nachdem er im Blockbuster-Kino «Mission: Impossible – The Final Reckoning» die Welt vor einer mörderischen KI gerettet hat, war Tom Cruise offenbar nach etwas grundlegend anderem zumute.

Unter der Regie von Alejandro González Iñárritu («Birdman», «The Revenant») steht der Hollywood-Superstar als «Digger» vor der Kamera – und frönt seiner Lust für abseitigere Rollen.

Es dürfte sein skurrilster Auftritt seit «Tropic Thunder» sein, bei dem Cruise Mut zur Hässlichkeit bewies.

Tom Cruise spielt Öl-Magnat Digger

Im nun veröffentlichten Trailer stapft der Schauspieler unter anderem in einem Seiden-Pyjama durch sein nobles Anwesen – auf seinem Arm eine alternde Katze, die Cruise in seiner Rolle besorgt einem Tierarzt vorstellt.

Mit schütterem, ergrautem Haar, tiefen Falten im Gesicht und Wohlstandsbäuchlein ist der «Top Gun»-Star kaum wiederzuerkennen.

Wie offiziellen Ankündigungen zu entnehmen ist, spielt Cruise in der Komödie den Öl-Magnat Digger Rockwell, der «als mächtigster Mann der Welt» ebenjene retten muss, nachdem eine von ihm ausgelöste Katastrophe alles zu zerstören droht.

Ebenfalls mit dabei: Jesse Plemons («Bugonia»), Riz Ahmed (S«ound of Metal»), John Goodman («The Big Lebowski») und Sandra Hüller («Anatomie eines Falls»).

Im Kino zu sehen sein wird «Digger» in der Schweiz ab dem 1. Oktober.

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