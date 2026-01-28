Das Locarno Film Festival ehrt den US-amerikanischen Regisseur James Gray für dessen beeindruckende Karriere. blue News sprach mit ihm am Red Carpet über seinen neuen Crime-Thriller «Paper Tiger», der den American Dream thematisiert.

American Dream in den 80ern US-Regisseur James Gray: «Glaubst du wirklich, die Welt hat sich so sehr verändert?»

Darum geht’s Der US-amerikanische Regisseur James Gray wird vom Locarno Film Festival für sein Lebenswerk mit dem Pardo alla Carriera ausgezeichnet.

Zu seinen bedeutendsten Werken gehören unter anderem das Krimi-Drama «The Immigrant» mit Marion Cotillard und das Sci-Fi-Drama «Ad Astra» mit Brad Pitt.

In seinem neuen Crime-Thriller «Paper Tiger» spielen Adam Driver und Miles Teller ein Brüderpaar, das im New York der 80er-Jahre in Konflikt mit der Russenmafia gerät.

blue News sprach mit James Gray vor der Schweizer Premiere des Films über seine Wahrnehmung des heutigen Amerikas und seinen Besuch in Locarno. Zusammenfassung erstellt mit

James Gray wirkt erstaunlich gelassen, kurz bevor er die grosse Bühne auf der Piazza Grande in Locarno betritt, um den Ehrenpreis für seine Karriere entgegenzunehmen. Einzig den Jetlag finde er nicht so schön, witzelt er im Interview mit blue News. Abgesehen davon sei es wundervoll, hier zu sein. Davon habe er doch in jungen Jahren geträumt! Er, der als Enkelsohn von russisch-jüdischen Immigranten in Queens, New York, aufgewachsen ist.

Viel von seiner Jugend verarbeitet er in seinem letzten Film «Armageddon Time». In dem Coming-of-Age-Drama, das im New York der 80er-Jahre spielt, thematisiert er unter anderem den American Dream, oder besser gesagt den Irrglauben dessen. Und auch sein neuster Crime-Thriller «Paper Tiger» spielt in jener Zeit und beleuchtet sein Heimatland kritisch.

Konflikt mit Russenmafia

Es handelt von einem Brüderpaar – stark gespielt von Miles Teller und Adam Driver – das ein lukratives Geschäft in der Hafengegend wittert. Stattdessen geraten sie in einen Konflikt mit der aggressiv vorgehenden russischen Mafia und werden sogar zu Hause bedroht. Scarlett Johansson verkörpert die charakterstarke Ehefrau des einen Bruders und erfährt mitten in der bedrohlichen Situation auch noch von einer Krankheit.

«Paper Tiger» feierte seine Weltpremiere in Cannes und wird nun als Schweizer Premiere in Locarno vorgeführt. Im Rahmen des Interviews mit blue News am Red Carpet gibt James Gray auch Einblick in seine Wahrnehmung des heutigen Amerikas. Zudem verrät er, welcher italienische Film ihn besonders inspiriert hat für «Paper Tiger».

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