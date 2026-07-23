Christopher Nolans Verfilmung von Homers «Odyssee» legt weltweit einen Rekordstart hin und sorgt auch in der Schweiz für volle Kinosäle. Doch warum begeistert heute ein über 2700 Jahre altes Epos das Publikum?

Weniger Gott, mehr Zombies – So kühn ist Nolans Version des ältesten «Bestsellers» der Welt Christopher Nolan gelingt mit der Verfilmung von Homers Epos ein cineastischer Geniestreich.

«Die Odyssee» auf Rekordkurs Was ist das Erfolgsgeheimnis von diesem Film?

Darum geht’s Christopher Nolans Verfilmung von Homers «Die Odyssee» feiert weltweit einen Rekordstart mit rund 264 Millionen US-Dollar am ersten Wochenende und erzielt auch in der Schweiz über 100'000 Kinoeintritte.

Der Erfolg wird auf die Kombination aus Nolans Strahlkraft, der vollständig mit IMAX-Kameras gedrehten Produktion, einem hochkarätigen Cast und der Neuinterpretation eines der bekanntesten Literaturklassiker zurückgeführt.

«Die Odyssee» läuft in den blue Cinemas. Zusammenfassung erstellt mit

Von einem solchen Kinostart träumen Filmstudios und Kinobetreiber gleichermassen: Christopher Nolans «Die Odyssee» spielte am ersten Wochenende weltweit laut US-Branchenmedien schätzungsweise 264 Millionen US-Dollar (rund 231 Millionen Euro) ein. Damit liess das Epos sowohl das Michael-Jackson-Biopic «Michael» (rund 217 Millionen US-Dollar) als auch die Fortsetzung «Der Teufel trägt Prada 2» (etwas mehr als 233 Millionen US-Dollar) hinter sich, welche im Frühling diesen Jahres gestartet sind.

Auch in der Schweiz ist «Die Odyssee» stark angelaufen. Mit mehr als 100'000 Kino-Eintritten am Startwochenende erzielte Christopher Nolans Epos laut Verleih den erfolgreichsten Schweizer Kinostart seiner Karriere. Zudem lag der Film über den Startresultaten von «Dune: Part Two» und «Top Gun: Maverick».

Ist es die innovative Filmtechnik oder der hohe Star-Faktor? «Die Odyssee» ist der erste Spielfilm, der vollständig mit IMAX-Filmkameras gedreht wurde.

Für die Dreharbeiten reiste Christopher Nolan extra mit seinem Team an Schauplätze auf drei Kontinenten in neun Ländern. Gleichzeitig versammelt der Regisseur mit Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya und Charlize Theron einen der prominentesten Hollywood-Casts der vergangenen Jahre.

Nolan wurde für sein letztes Werk «Oppenheimer» mit dem Oscar für den Besten Film und die Beste Regie ausgezeichnet – die längst überfällige Krönung für sein herausragendes Filmschaffen, findet Filmexperte Gianluca Izzo aus der blue News Redaktion.

Riesige Nachfrage auch in der Schweiz

Warum also löst «Die Odyssee» einen solchen Kinohype aus? Es ist – wahrscheinlich – der Mix aus mehreren Faktoren: Christopher Nolan zählt zu den wenigen Regisseuren, deren Name allein ein Millionenpublikum ins Kino lockt. Hinzu kommen die aufwendige IMAX-Produktion, ein Starensemble mit Matt Damon, Tom Holland und Anne Hathaway sowie die Verfilmung eines der bekanntesten Epen der Literaturgeschichte.

Auch in der Schweiz lockt «Die Odyssee» zahlreiche Fans ins Kino. Bei den blue Cinemas ist die Nachfrage laut Christophe Lutzelschwab, Area Manager Romandie, besonders bei den IMAX-Vorstellungen gross. Viele Aufführungen seien bereits lange im Voraus ausgebucht, weshalb zusätzliche Vorstellungen bis Anfang August angesetzt worden seien. Doch nicht nur das Premium-Format profitierte vom Hype – auch die regulären Vorstellungen verzeichneten ein erhöhtes Interesse.

Ob «The Odyssey» den hohen Erwartungen tatsächlich gerecht wird, können Kinofans nun selbst beurteilen – der grosse Andrang zeigt jedenfalls, dass Christopher Nolan erneut einen der meistdiskutierten Filme des Jahres geschaffen hat.

* Transparenzhinweis: blue News und die blue Cinema AG sind Tochtergesellschaften der Swisscom AG.