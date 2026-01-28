Im Historienthriller «Ich ist ein Anderer» spielt der dänische Schauspieler Claes Bang den Masseur Felix Kersten von SS-Reichsführer Himmler. Er soll für die Freilassung von tausenden KZ-Häftlingen verantwortlich sein. blue News traf Cast und Crew am Red Carpet in Locarno zum Interview.

Darum geht’s «Ich ist ein Anderer» basiert auf wahren Gegebenheiten und erzählt die spannende Geschichte von SS-Masseur Felix Kersten, der für eine Heldentat mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet werden soll.

Journalistin Hedda (Valerie Pachner) zweifelt an der Glaubhaftigkeit von Kerstens Geschichte und konfrontiert ihn im Interview auf einer langen Zugreise, wobei es zum Katz- und Mausspiel kommt.

Im Interview mit blue News spricht der dänische Hauptdarsteller Claes Bang in einwandfreiem Deutsch über seinen Bezug zur Schweiz und seine mysteriöse Filmrolle.

«Ich ist ein Anderer» feierte seine Weltpremiere auf der Piazza Grande in Locarno. Zusammenfassung erstellt mit

Im spannenden Historienthriller «Ich ist ein Anderer» spielt Claes Bang einen potenziellen Hochstapler. Ganz im Gegensatz dazu stapelt er sehr tief unmittelbar vor dem Interview mit blue News am Red Carpet in Locarno. Auf die Frage, ob er es auf Deutsch führen könne, meint er bescheiden, es ginge schon, aber die nötige Tiefe in den Antworten zu geben, sei vielleicht schwer.

Doch sein Deutsch wirkt nahezu perfekt und er spricht in ausführlichen Antworten über seinen engen Bezug zur Schweiz. Schliesslich verkörperte er die Hauptfigur im Historienepos «Wilhelm Tell» und besuchte 2024 das ZFF für die Europapremiere des Films. Ebenso erzählt er von den intensiven Dreharbeiten zu «Ich ist ein Anderer», teils auf engstem Raum, und von der mysteriösen, undurchschaubaren Figur, die er verkörpert.

Mysteriöse Rollen stehen Claes Bang

Eine Rolle, die ihm steht und die er bereits mehrfach demonstriert hat. In der kunstkritischen Satire «The Square» zum Beispiel, welche 2017 in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde. Oder im Mystery-Thriller «The Burnt Orange Heresy».

In «Ich ist ein Anderer» verkörpert Claes Bang Felix Kersten, den ehemaligen Masseur des SS-Reichsführers Heinrich Himmler (Martin Müller). In Rückblenden wird gezeigt, wie er zu einem engen Vertrauten des Kriegsverbrechers wird. Die Gegenwart der Erzählung ist das Jahr 1952. Kersten befindet sich im Zug auf dem Weg nach Oslo, wo er mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet werden soll. Laut eigenen Angaben sei er es gewesen, der Himmler dazu gebracht hat, tausende jüdische KZ-Häftlinge freizulassen.

Intensives Katz-und-Maus-Spiel

Die Journalistin Hedda (Valerie Pachner) kauft ihm diese Geschichte nicht ab und hält Kersten für einen Hochstapler, einen Scharlatan. Auf der Zugfahrt interviewt sie ihn und konfrontiert ihn immer direkter mit ihrer Vermutung, bis die Begegnung in einem intensiven Katz- und Maus-Spiel mündet. Felix Randaus Film setzt sich auf spannende Weise mit der Frage um Wahrheit, Vertrauen und Lüge auseinander und ist damit auch aus moralischer Sicht interessant. Wem ist Glauben zu schenken und weshalb? Und was treibt einen Menschen an, schwere Lügen aufzutischen? Oder jemandem nicht zu glauben?

Aus dramaturgischer Sicht findet der Film vor allem im Duell auf engstem Raum, dieser ewig langen Zugfahrt, seine Stärke. Daraus resultiert eine Art Kammerspiel, wobei die Intensität laufend gesteigert wird, je länger die zwei Hauptfiguren Zeit miteinander verbringen, sich besser kennenlernen und sich zu durchschauen glauben.

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