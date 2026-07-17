Das ZDF stellt seine traditionsreiche Krimiserie «Ein Fall für zwei» ein. Nach einer letzten Staffel soll ein 90-minütiger Film die Geschichte um Privatdetektiv Leo Oswald und Anwalt Benni Hornberg zu Ende führen.

Darum geht’s Das ZDF beendet «Ein Fall für zwei» nach 46 Jahren.

2027 soll zunächst die letzte Staffel ausgestrahlt und danach ein abschliessender Spielfilm gedreht werden.

Die Hauptdarsteller Wanja Mues und Antoine Monot bedauern das Ende, freuen sich aber auf den gemeinsamen Abschluss. Zusammenfassung erstellt mit

Nach 46 Jahren steht einer der bekanntesten deutschen TV-Krimis vor dem Aus. Das ZDF beendet die Serie «Ein Fall für zwei», wie die «Bild» berichtet.

Die letzte Staffel mit vier Episoden soll im kommenden Jahr ausgestrahlt werden. Danach ist ein 90-minütiger Fernsehfilm geplant, der 2027 gedreht wird und die Geschichte zu einem «würdigen Abschluss» bringen soll.

In der aktuellen Besetzung spielt Wanja Mues den Privatdetektiv Leo Oswald. Antoine Monot ist als Rechtsanwalt Benni Hornberg zu sehen. Das ungleiche Duo ermittelt seit 2014 gemeinsam. Bereits im September zeigt das ZDF die vorletzte Staffel des aktuellen Teams.

Der Sender spricht von einer Entscheidung nach «reiflicher Überlegung». Die Reihe habe den ZDF-Freitagskrimi über Jahrzehnte geprägt und mehrere Generationen begleitet. Künftig will sich das ZDF allerdings stärker auf eine kleinere Zahl von Krimiformaten konzentrieren.

Mues bedauert den Abschied vor allem für die treuen Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein grosses Kapitel deutscher Fernsehgeschichte gehe zu Ende. Monot verweist derweil darauf, dass die Zusammenarbeit mit seinem Kollegen noch nicht vorbei sei. Gemeinsam stehen die beiden weiterhin mit einem Live-Hörspiel auf der Bühne und drehen den geplanten Abschlussfilm.

Matula machte die Serie zum Kult

Die erste Folge von «Ein Fall für zwei» wurde am 11. September 1981 ausgestrahlt. Zur Kultfigur entwickelte sich vor allem Privatdetektiv Josef Matula, gespielt von Claus Theo Gärtner. Mehr als drei Jahrzehnte lang ermittelte er mit wechselnden Anwälten an seiner Seite.

Nach 300 Folgen stieg Gärtner 2013 aus. Ein Jahr später startete das ZDF die Reihe mit Mues und Monot neu. Seitdem entstanden 46 Folgen mit den beiden Hauptdarstellern.

Der traditionelle Freitagskrimi bleibt dem Sender trotz des Serienendes erhalten. Weitergeführt werden unter anderem «Der Alte» und «Die Chefin». Seit Anfang 2026 gehört zudem die neue Bodensee-Reihe «Mordufer» zum Programm.