Der ehemalige uruguayische Internationale Diego Forlan wird Chefcoach der uruguayischen Nationalmannschaft. Der Verband gibt den Entscheid in einer kurzen Mitteilung bekannt.

Der 47-jährige Forlan tritt die Nachfolge des Argentiniers Marcelo Bielsa an, der nach drei Jahren im Amt nach dem Ausscheiden der Celeste in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft entlassen wurde.

Forlan ist mit 36 Toren in 112 Spielen der dritterfolgreichste Torschütze in der Geschichte von Uruguays Nationalmannschaft und wurde zum besten Spieler der Weltmeisterschaft 2010 gewählt, wo er mit seinem Team die Halbfinals erreichte. Er gewann 2011 auch die Copa America, Uruguays letzten grossen Titel.

Forlans Trainerkarriere ist weit weniger glanzvoll. Seit seinem kurzen Engagement (11 Spiele) bei CA Peñarol (uruguayische D1) im Jahr 2020 hat er nur einen Zweitligisten trainiert, und zwar für 12 Spiele im darauffolgenden Jahr.