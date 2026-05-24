Rund 20'000 Fans feierten am Sonntag in der St. Galler Innenstadt den Cupsieg ihres Fussballclubs. Keystone

Rund 20'000 Personen in Grün-Weiss haben am Sonntag am St. Galler Marktplatz den Cupfinal auf mehreren Grossleinwänden verfolgt. Am späten Abend wird die Siegermannschaft des FC St. Gallen in der Stadt erwartet.

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Nach dem Schusspfiff herrschte grenzenloser Jubel. Tausende St. Gallerinnen und St. Galler lagen sich in der Altstadt in den Armen. St. Gallen feiert den zweiten Cupsieg nach 1969 mit einer Freinacht.

Gemäss Stadtpolizei verlief die Cupfeier bisher friedlich. Mehrere Strassen in der Innenstadt sind für den Verkehr gesperrt. Mit dem Eintreffen der Mannschaft wird mit bis zu 60'000 Personen in den Strassen und Gassen gerechnet, erklärte die Stadtpolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

In St. Gallen herrschte seit Tagen eine enorme Cup-Euphorie. Das zeigte sich auch beim grossen Andrang auf die Tickets. Für Ostschweizer Fussballfans ohne Saisonkarte geriet ein Ticketkauf zu einem schier unmöglichen Unterfangen.