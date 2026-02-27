Valon Fazliu (links) bringt den FC Aarau mit zwei Toren gegen Rapperswil-Jona auf Kurs (Archivbild) Keystone

Dank einer starken Wende verkürzt Aarau den Rückstand auf Leader Vaduz. Die Aargauer gewinnen das Heimspiel gegen Rapperswil-Jona nach einem 0:2-Rückstand mit 5:3.

Gerade einmal zwölf Minuten waren im Brügglifeld gespielt, da lagen die Gastgeber bereits zwei Tore zurück. Die zunächst gehemmt wirkenden Aarauer fanden jedoch eine eindrückliche Antwort: Der von Lugano ausgeliehene Shkelqim Vladi glich mit einem Doppelpack aus, ehe Valon Fazliu mit seinen Saisontoren 12 und 13 die Partie definitiv drehte.

Aarau, das zuletzt dreimal in Folge sieglos geblieben war, rückt dank des Heimsiegs bis auf zwei Punkte an Vaduz heran. Die Liechtensteiner empfangen am Sonntag Stade Nyonnais.

In Lauerstellung bleibt auch Yverdon. Die Waadtländer gewannen in Bellinzona 4:0 und liegen nun neun beziehungsweise sieben Punkte hinter Vaduz und Aarau.

Telegramme und Tabelle

Bellinzona – Yverdon 0:4 (0:1). – 437 Zuschauer. – SR Qovanaj. – Tore: 2. Golliard 0:1. 58. Pasche 0:2. 84. Kongsro 0:3. 89. Tasar 0:4. – Bemerkungen: 19. Gelb-Rote Karte gegen Sörensen (Bellinzona).

Aarau – Rapperswil 5:3 (1:2). – 4976 Zuschauer. – SR Piccolo. – Tore: 10. Kamberi 0:1. 12. Saliji 0:2. 31. Vladi 1:2. 54. Vladi 2:2. 56. Fazliu (Penalty) 3:2. 71. Fazliu 4:2. 78. de Carvalho 4:3. 91. Afriyie 5:3.

Rangliste: 1. Vaduz 23/55. 2. Aarau 24/53. 3. Yverdon 24/46. 4. Stade Lausanne-Ouchy 23/35. 5. Neuchâtel Xamax FCS 23/31. 6. Rapperswil-Jona 24/28. 7. Wil 23/24. 8. Stade Nyonnais 23/22. 9. Etoile Carouge 23/19. 10. Bellinzona 24/14.