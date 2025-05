Nicolas Muci jubelt über seinen Treffer zum 3:0 Keystone

Die Grasshoppers nehmen im Hinspiel der Barrage einen ersten Schritt in Richtung Verbleib in der Super League. Die Zürcher gewinnen im Exil von Lugano 4:0 gegen Aarau.

Keystone-SDA SDA

Auf dem Campus in Niederhasli gab es zuletzt einige Stimmen, die um diese Grasshoppers zitterten. Zu inkonstant hatten die Zürcher in dieser Saison agiert, zu knapp waren sie schon im letzten Jahr in der Barrage gegen Thun an einer Relegation in die Challenge League vorbeigeschrammt.

Doch nach halbem Pensum der Barrage 2025 spricht wenig dafür, dass GC in diesem Jahr noch ins Zittern kommt. 4:0 gewinnt die Mannschaft von Tomas Oral das Hinspiel. Young-jun Lee traf nach einer Viertelstunde, und der für den nach einem Sturz verletzt ausgewechselten Südkoreaner eingewechselte Pascal Schürpf erhöhte noch vor der Pause auf 2:0.

Die Aarauer schienen vom Tempo und der Robustheit des Super-League-Klubs überrumpelt, bereits in den ersten vier Minuten trafen die Zürcher zweimal die Torumrandung, und nach den beiden Treffern in der ersten Halbzeit hatte der FCA dem Gegner nur wenig entgegenzusetzen.

Das änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nicht. Abgesehen von einem Weitschuss von der Strafraumgrenze hatte Justin Hammel im Tor der Grasshoppers nichts abzuwehren. Hingegen suchten die Hoppers weiter die Offensive. Tomás Verón Lupi scheiterte alleine vor dem gut reagierenden Marvin Hübel im Tor der Aarauer, gegen den wuchtigen Abschluss von Nicolas Muci und den satt geschossenen Penalty von Ayumu Seko konnte jedoch auch der Goalie nichts ausrichten.

Die Mannschaft von Brunello Iacopetta steht damit vor einer schier unlösbaren Aufgabe im seit Tagen ausverkauften Rückspiel auf dem heimischen Brügglifeld. Das Einzige, was den Aargauern in diesem Moment eine winzige Hoffnung geben könnte, ist der Blick in die Geschichtsbücher, wenn er auch mit einem weiteren Rückschlag für den FCA verbunden ist. 2019 gewannen die Aarauer als Aussenseiter 4:0 auswärts beim damaligen Oberklassigen Xamax Neuchâtel, im Rückspiel schafften die Neuenburger aber die wundersame Wende, die ihren Verbleib in der Super League sicherte. Aarau wird hoffen, dass sich die Geschichte am Freitag wiederholt – diesmal zu ihren Gunsten.

Telegramm

Grasshoppers – Aarau 4:0 (2:0)

3800 Zuschauer. – SR Schnyder. – Tore: 14. Lee Young-Jun (Schmitz) 1:0. 41. Schürpf (Verón Lupi) 2:0. 79. Muci (Schmitz) 3:0. 86. Seko (Penalty) 4:0.

Grasshoppers: Hammel; Seko, Abels, Paskotsi; Abrashi (87. Decarli); Schmitz, Verón Lupi, Meyer (88. Choinière), Persson; Lee Young-Jun (27. Schürpf; 64. Irankunda), Muci (88. Kabashi).

Aarau: Hübel; Dickenmann, Müller, Acquah, Obexer; Koide (72. Bahloul), Essiam (73. Jäckle), Fofana, Gjorgjev (88. Odutayo); Fazliu (88. Filet); Toure (80. Bobadilla).

Bemerkungen: Verwarnungen: 40. Gjorgjev, 49. Verón Lupi, 76. Kuttin, 83. Müller, 84. Acquah.