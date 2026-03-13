Aarau mit Leon Frokaj behielt gegen Vaduz mit Ayo Akinola im stimmungsvollen Brügglifeld die Oberhand Keystone

Aarau rückt in der Challenge League zum Leader Vaduz auf. Im Spitzenspiel der 26. Runde macht der FCA seinen Dreipunkterückstand auf die Liechtensteiner mit dem 2:0-Heimsieg im Direktduell wett.

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Die gut 7000 Zuschauer auf dem Brügglifeld erlebten einen Blitzstart der Aarauer. Shkelqim Vladi traf nach einem schönen Konter über Valon Fazliu und Elias Filet in der 9. Minute zum 1:0. Und zwei Minuten später doppelte Filet nach einem Freistoss von Fazliu mit dem Kopf nach. Für Vladi war es bereits der siebte Treffer seit seiner Rückkehr Ende Januar zum FC Aarau, für Filet das zwölfte Saisontor.

Die Reaktion des FC Vaduz war enttäuschend. Erst in der 72. Minute verzeichnete das Team von Trainer Marc Schneider durch Verteidiger Denis Slimani den ersten Schuss aufs Tor. Zu diesem Zeitpunkt hätten die stets gefährlichen Gastgeber längst höher führen müssen. Um die drei Punkte mussten sie aber trotz des ausbleibenden dritten Tores nicht zittern.

In der Tabelle bleibt Vaduz dank der besseren Tordifferenz vor Aarau klassiert. Yverdon folgt auf dem 3. Platz mit zwölf Punkten Rückstand. Beim Einstand von Martin Andermatt als Interimscoach spielte der Cup-Halbfinalist daheim gegen Wil nur 0:0.

Telegramme und Tabelle:

Bellinzona – Etoile Carouge 0:3 (0:0). – 472 Zuschauer. – SR Berchier. – Tore: 62. Caslei 0:1. 77. Bouchlarhem 0:2. 87. Alves 0:3.

Aarau – Vaduz 2:0 (2:0). – 7186 Zuschauer. – SR Wolfensberger. – Tore: 9. Vladi 1:0. 11. Filet 2:0.

Yverdon – Wil 0:0. – 1178 Zuschauer. – SR Kanagasingam.

1. Vaduz 26/59 (53:27). 2. Aarau 26/59 (53:33). 3. Yverdon 26/47 (49:32). 4. Stade Lausanne-Ouchy 25/38 (43:33). 5. Neuchâtel Xamax FCS 25/33 (33:34). 6. Rapperswil-Jona 25/29 (29:39). 7. Wil 26/27 (23:38). 8. Etoile Carouge 26/25 (28:39). 9. Stade Nyonnais 25/23 (24:32). 10. Bellinzona 26/15 (23:51).