Der FC Aarau kehrt nach kurzem Unterbruch zum Siegen zurück. Zum Auftakt der 10. Runde gewinnt der Leader der Challenge League bei Stade Lausanne-Ouchy 2:1.

Die 1:2-Niederlage vor der Nationalmannschaftspause gegen Yverdon scheint für den FC Aarau nur ein kurzer Ausrutscher gewesen zu sein. In Lausanne holte man im zehnten Spiel den neunten Sieg.

Nach einem Blitzstart und dem achten Saisontreffer von Topskorer Valon Fazliu schon nach gut zwei Minuten taten sich die Aargauer zwar schwer. Kurz vor der Pause glich Johan Nkama aber für die Waadtländer aus. Zehn Minuten vor Schluss erzielte aber Henry Koide den Siegtreffer, womit der Abstand auf Yverdon, das am Sonntag gegen Schlusslicht Bellinzona nachziehen kann, wieder auf acht Punkte aus.

In den weiteren Partien vom Freitagabend gewann Rapperswil-Jona dank einem späten Tor 1:0 gegen Stade Nyonnais. Neuenburg Xamax setzte sich im Romand-Duell bei Etoile Carouge 2:0 durch.

Rangliste:

1. Aarau 10/27. 2. Yverdon 9/19. 3. Vaduz 9/18. 4. Neuchâtel Xamax FCS 10/17. 5. Stade Lausanne-Ouchy 10/15. 6. Stade Nyonnais 10/11. 7. Rapperswil-Jona 10/10. 8. Etoile Carouge 10/8. 9. Wil 9/5. 10. Bellinzona 9/4.