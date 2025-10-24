Serge Müller (im Vordergrund) erzielte das 1:0 für den FC Aarau Keystone

Der FC Aarau kommt in der Challenge League in der 11. Runde zum zehnten Sieg. Nach dem 2:0 daheim gegen Wil liegt der Leader sieben Punkte vor dem ersten Verfolger.

Keystone-SDA SDA

Verteidiger Serge Müller brachte die Aarauer kurz vor Ablauf der ersten Viertelstunde mit einem Kopfball 1:0 in Führung. Der zweite Treffer gelang dem 19-jährigen Schweizer U21-Internationalen Dorian Derbaci in der 72. Minute. Für den FC Wil war es die bereits achte Saisonniederlage.

Das zuvor dreimal siegreiche Yverdon musste sich im Waadtländer Duell in Nyon mit einem 2:2 begnügen und könnte am Sonntag als erster Verfolger von Aarau von Vaduz abgelöst werden. Den 4. Platz belegt Neuchâtel Xamax, das Rapperswil-Jona auf der Maladière mit 2:1 schlug. Beide Neuenburger Tore schoss der formstarke Shkelqim Demhasaj. In den letzten sieben Spielen traf der 29-jährige Stürmer zehnmal.

Telegramme und Tabelle:

Neuchâtel Xamax FCS – Rapperswil 2:1 (2:1). – 2713 Zuschauer. – SR Prskalo. – Tore: 4. Demhasaj 1:0. 37. Demhasaj 2:0. 43. Schmidt 2:1.

Stade Nyonnais – Yverdon 2:2 (1:1). – 607 Zuschauer. – SR Berchier. – Tore: 27. Alili 1:0. 33. Mauro Rodrigues 1:1. 76. Le Pogam 1:2. 82. Diomande 2:2.

Aarau – Wil 2:0 (1:0). – 4834 Zuschauer. – SR Qovanaj. – Tore: 14. Müller 1:0. 71. Derbaci 2:0.

1. Aarau 11/30 (24:9). 2. Yverdon 11/23 (22:10). 3. Vaduz 10/21 (21:8). 4. Neuchâtel Xamax FCS 11/20 (20:14). 5. Stade Lausanne-Ouchy 10/15 (15:14). 6. Stade Nyonnais 11/12 (15:18). 7. Rapperswil-Jona 11/10 (11:17). 8. Etoile Carouge 10/8 (9:14). 9. Wil 11/5 (7:22). 10. Bellinzona 10/4 (5:23).