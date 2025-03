Stade Lausanne Ouchy fügt Thun dessen höchste Niederlage der Saison zu Keystone

Aarau gewinnt zwar gegen Bellinzona nicht, ist jedoch trotzdem zurück an der Tabellenspitze der Challenge League. Weil Thun in Lausanne einen schwachen Abend einzieht.

Aarau hat zum Auftakt der 28. Runde wieder die Spitzenposition in der Challenge League übernommen. Die Aargauer müssen sich gegen Bellinzona beim 1:1 zwar mit einem Punkt begnügen, da der bisherige Leader Thun aber bei Stade Lausanne-Ouchy 0:2 verliert, schliesst der FCA wieder zu den Berner Oberländern auf.

Serge Müller brachte die Aarauer zwar nach einer guten halben Stunde mittels Penalty in Führung, die Mannschaft von Brunello Iacopetta musste allerdings noch vor der Pause den Ausgleich hinnehmen. Rilind Nivokazi traf für die Tessiner, die nun drei Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Schaffhausen aufweisen, das gegen Xamax mit 2:6 eine deutliche Klatsche verkraften musste.

Thun hätte also die Tabellenführung ausbauen können. Die Berner Oberländer waren auf der Lausanner Pontaise aber meilenweit davon entfernt. Roméo Beney, die Leihgabe des FC Basel, brachte die Waadtländer nach einer Viertelstunde in Führung. Warren Caddy und Nathan Garcia trafen in der zweiten Halbzeit gegen überraschend harmlose Thuner, die erstmals seit fünf Partien wieder als Verlierer vom Feld mussten. Dany Da Silva im Tor der Lausanner verbrachte einen geruhsamen Abend und musste keine einzige brenzlige Situation entschärfen.

Kurztelegramme

Neuchâtel Xamax FCS – Schaffhausen 6:2 (2:1). – 2127 Zuschauer. – SR Jaussi. – Tore: 4. Ben Seghir 1:0. 20. Schläppi 1:1. 24. Ben Seghir 2:1. 49. Rossi 2:2. 55. Hautier 3:2. 68. Demhasaj 4:2. 87. Fatkic (Penalty) 5:2. 94. Azemi 6:2.

Bellinzona – Aarau 1:1 (1:1). – 652 Zuschauer. – SR Drmic. – Tore: 34. Müller (Penalty) 0:1. 42. Nivokazi 1:1.

Etoile Carouge – Stade Nyonnais 2:1 (2:1). – SR Qovanaj. – Tore: 32. B. Traore 1:0. 39. Caslei 2:0. 45. Sawadogo (Penalty) 2:1.

Stade Lausanne-Ouchy – Thun 3:0 (1:0). – 1324 Zuschauer. – SR Sanli. – Tore: 17. Beney 1:0. 56. Caddy 2:0. 91. Garcia 3:0.