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Challenge League Aarau verliert im Aufstiegsrennen an Boden

SDA

7.4.2026 - 21:05

Lange Gesichter in Aarau: Trainer Brunello Iacopetta sieht eine überraschende Heimniederlage seines Teams
Lange Gesichter in Aarau: Trainer Brunello Iacopetta sieht eine überraschende Heimniederlage seines Teams
Keystone

Der FC Aarau verliert nach zuletzt fünf Siegen in Folge überraschend 1:3 gegen Etoile Carouge und droht im Kampf um den direkten Aufstieg Boden zu verlieren.

Keystone-SDA

07.04.2026, 21:05

07.04.2026, 21:36

Aarau verlor zum ersten Mal überhaupt in der Challenge League gegen den Genfer Vorortsverein. Erst eine Viertelstunde vor Schluss hatte Daniel Afriyie für die Aargauer ausgeglichen, doch Itaitinga schoss Carouge mit zwei Penaltys in der 87. und 92. Minute zum Sieg.

Damit hat Vaduz die Chance, Aarau sieben Runden vor Schluss an der Spitze um drei Punkte zu distanzieren. Die Partie der Liechtensteiner gegen das Schlusslicht Bellinzona begann wegen einer Panne am Bus der Tessiner erst mit einer halben Stunde Verspätung erst um 20.00 Uhr.

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