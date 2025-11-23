  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Italien AC Milan gewinnt das Mailänder Derby

SDA

23.11.2025 - 23:12

Die AC Milan gewinnt gegen Inter Mailand
Die AC Milan gewinnt gegen Inter Mailand
Keystone

Im Mailänder Derby setzt sich die AC Milan knapp mit 1:0 gegen Inter Mailand durch. Entscheidend dabei ist Christian Pulisic, der in der 54. Minute das einzige Goal der Partie erzielt.

Keystone-SDA

23.11.2025, 23:12

23.11.2025, 23:13

Nach einem Flachschuss von Alexis Saelemaekers aus rund 18 Metern, den Yann Sommer zwar parierte, aber nur zurück ins Feld ablenken konnte, war Pulisic ein wenig schneller als Verteidiger Manuel Akanji und erzielte so sein fünftes Tor für Milan in dieser Saison.

15 Minuten vor Spielende hatte Inter dann die Chance, per Penalty auszugleichen. Dieser war der Mannschaft von Trainer Cristian Chivu nach einem Foul von Strahinja Pavlovic an Marcus Thuram zugesprochen worden. Doch Goalie Mike Maignan ahnte die Ecke und parierte den Schuss von Hakan Calhanoglu.

Eine Viertelstunde später war der Sieg von Milan dann Tatsache. Ardon Jashari, der nach seinem Wadenbeinbruch im August noch nicht wieder eingesetzt wurde, sah den Sieg seines Teams von der Bank aus. Dank diesem liegt Milan nun mit 25 Punkten auf dem zweiten Platz der Serie A, Inter musste die Tabellenführung hingegen an die AS Roma (27 Punkte) abgeben. Mit einem Sieg wäre der Klub von Sommer und Akanji an der Spitze der Tabelle geblieben.

Meistgelesen

So täuschen Startups technische Fortschritte vor
Pulisic schiesst Milan zu Derby-Sieg über Inter
In diesen Punkten wollen Europäer US-Ukraine-Plan abschwächen +++ Trump «ziemlich zufrieden» mit Fortschritten

Videos aus dem Ressort

Elche - Real Madrid 2:2

Elche - Real Madrid 2:2

LALIGA | 13. Runde | Saison 25/26

23.11.2025

Getafe - Atlético Madrid 0:1

Getafe - Atlético Madrid 0:1

LALIGA | 13. Runde | Saison 25/26

23.11.2025

St.Gallen – Lausanne-Sport 1:0

St.Gallen – Lausanne-Sport 1:0

Super League | 14. Runde | Saison 25/26

23.11.2025

Elche - Real Madrid 2:2

Elche - Real Madrid 2:2

Getafe - Atlético Madrid 0:1

Getafe - Atlético Madrid 0:1

St.Gallen – Lausanne-Sport 1:0

St.Gallen – Lausanne-Sport 1:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Doppelpack. Cedric Itten führt Düsseldorf gegen Magdeburg zum Sieg

DoppelpackCedric Itten führt Düsseldorf gegen Magdeburg zum Sieg

100. Geburtstag. Der Letzigrund im Wandel der Zeit

100. GeburtstagDer Letzigrund im Wandel der Zeit

Bundesliga. Mainz rettet einen Punkt

BundesligaMainz rettet einen Punkt