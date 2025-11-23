Die AC Milan gewinnt gegen Inter Mailand Keystone

Im Mailänder Derby setzt sich die AC Milan knapp mit 1:0 gegen Inter Mailand durch. Entscheidend dabei ist Christian Pulisic, der in der 54. Minute das einzige Goal der Partie erzielt.

Keystone-SDA SDA

Nach einem Flachschuss von Alexis Saelemaekers aus rund 18 Metern, den Yann Sommer zwar parierte, aber nur zurück ins Feld ablenken konnte, war Pulisic ein wenig schneller als Verteidiger Manuel Akanji und erzielte so sein fünftes Tor für Milan in dieser Saison.

15 Minuten vor Spielende hatte Inter dann die Chance, per Penalty auszugleichen. Dieser war der Mannschaft von Trainer Cristian Chivu nach einem Foul von Strahinja Pavlovic an Marcus Thuram zugesprochen worden. Doch Goalie Mike Maignan ahnte die Ecke und parierte den Schuss von Hakan Calhanoglu.

Eine Viertelstunde später war der Sieg von Milan dann Tatsache. Ardon Jashari, der nach seinem Wadenbeinbruch im August noch nicht wieder eingesetzt wurde, sah den Sieg seines Teams von der Bank aus. Dank diesem liegt Milan nun mit 25 Punkten auf dem zweiten Platz der Serie A, Inter musste die Tabellenführung hingegen an die AS Roma (27 Punkte) abgeben. Mit einem Sieg wäre der Klub von Sommer und Akanji an der Spitze der Tabelle geblieben.