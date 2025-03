Adrian Kammer Videojournalist Themen-Schwerpunkte: Natur und Umwelt, Musik, Film, Politik, Gesellschaft

Adrian Kammer ist seit März 2022 bei blue News. Zehn Jahre lang tingelte er durch die Berner Lokalmedien – als Onlinejournalist, vor allem aber als Videojournalist und Produzent. Nach verschiedenen Experimenten in anderen Berufs- und Lebensbereichen landete der Hobbymusiker schließlich in Winterthur. Bei blue News kann er nun wieder seiner angestammten Arbeit nachgehen und Geschichten in Bild und Ton erzählen.